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Koliko dece jedna žena može da rodi tokom života? Odgovor koji daje Ginisova knjiga rekorda zvuči gotovo neverovatno - čak 69. Rekord se pripisuje prvoj supruzi ruskog seljaka Fjodora Vasiljeva iz Šuje, koja je tokom 18. veka navodno imala 27 trudnoća i iz njih rodila 16 pari blizanaca, sedam trojki i četiri puta četvorke.

Njeno ime, međutim, nije pouzdano sačuvano. Iako se u brojnim kasnijim tekstovima pojavljuje kao Valentina Vasiljeva, Ginis navodi da se zapravo zna samo da je bila prva supruga Fjodora Vasiljeva. Upravo zato je važno ovu priču posmatrati kao istorijski rekord zasnovan na starim zapisima, a ne kao biografiju čiji su svi detalji potpuno dokumentovani.

Čak 27 porođaja i 69 dece

Prema podacima koje navodi Ginisova knjiga rekorda, Vasiljevljeva prva supruga rodila je 16 puta blizance, sedam puta trojke i četiri puta četvorke. Kada se svi ti porođaji saberu, dolazi se do neverovatnih 69 dece iz 27 trudnoća.

Još je neobičniji podatak da su, prema zapisima iz tog vremena, samo dvoje dece umrlo u ranom uzrastu. Za period između približno 1725. i 1765. godine, kada je medicinska pomoć bila neuporedivo ograničenija nego danas, takva brojka deluje gotovo neverovatno.

Kako je uopšte nastala priča o ovom rekordu

Ovaj slučaj nije zasnovan samo na modernom prepričavanju. Ginis navodi da je manastir Nikolsk 27. februara 1782. godine prosledio Moskvi podatke o porodici Vasiljev i svim zabeleženim rođenjima. Nekoliko meseci kasnije priča je stigla i do britanske štampe, gde je objavljeno da je Fjodor Vasiljev iz dva braka imao ukupno 87 dece.

Prema tim zapisima, njegova prva supruga rodila je 69 dece, dok je sa drugom ženom dobio još 18 - šest pari blizanaca i dve trojke. U jednom izveštaju iz 1782. godine navodi se i da su tada bila živa čak 84 od ukupno 87 dece.

Priča je kasnije pominjana i u drugim istorijskim izvorima. „Saint Petersburg Panorama“ je 1834. godine ponovila podatke o 87 dece, dok se slučaj porodice Vasiljev pojavio i u medicinskom časopisu „The Lancet“ 1878. godine. Upravo zbog više izvora iz različitih perioda Ginis je rekord zadržao, iako i sam naglašava da priču treba prihvatiti sa izvesnom rezervom.

Da li je takav broj trudnoća uopšte moguć?

Na prvi pogled 27 trudnoća zvuči gotovo nemoguće, ali Ginis navodi da sam broj trudnoća tokom dugog reproduktivnog perioda nije biološki isključen. Ono što ovu priču čini posebno neobičnom jeste činjenica da nijedna od zabeleženih trudnoća navodno nije završena rođenjem samo jednog deteta.

Jedno od mogućih objašnjenja jeste genetska sklonost hiperovulaciji, odnosno oslobađanju više jajnih ćelija tokom jednog ciklusa. Takva osobina povećava verovatnoću za blizanačke i druge višeplodne trudnoće, ali četiri trudnoće sa četvorkama, sedam sa trojkama i čak 16 sa blizancima i dalje predstavljaju izuzetno redak obrazac.

Zbog toga je upravo taj deo priče jedan od razloga zbog kojih se rekord i danas često posmatra sa dozom opreza.

Njeno ime ostalo je u senci supruga

Možda je najneobičniji detalj cele priče to što žena kojoj se pripisuje jedan od najpoznatijih rekorda u istoriji porođaja nije ostala zabeležena ni pod sopstvenim imenom. Ginis je i danas vodi jednostavno kao gospođu Vasiljevu, odnosno prvu suprugu Fjodora Vasiljeva.

Tek su kasniji izvori počeli da je nazivaju Valentinom, ali za to ime nema pouzdanog istorijskog dokaza. Njena godina rođenja, tačan životni put i mnogi drugi lični podaci takođe nisu dovoljno dobro dokumentovani da bi se mogli predstavljati kao nesporne činjenice.

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