Greška kod čišćenja rerne zbog koje staklo može da pukne: "Zamka" u koju mnogi upadnu kad čiste šporet
- Grubo ribanje stakla na vratima rerne može da napravi ogrebotine i poveća rizik od pucanja, upozoravaju stručnjaci. Skoro dve trećine ispitanih i dalje koristi abrazivni sunđer za čišćenje.
- Preporuka je da se koristi mekani sunđer i da se prosuta hrana čisti odmah, bez jakog pritiskanja. Treba izbegavati i odlaganje vrućih plehova na otvorena vrata rerne.
Kada čistimo rernu, onda se posvetimo i ribanju stakla, možda nekada i previše grubo. Mnogi nisu ni svesni da bi njihova uobičajena metoda čišćenja stakla rerne mogla da dovede do njenog neočekivanog i opasnog pucanja. Iako grubim ribanjem želimo da uklonimo tvrdokorne masnoće, stručnjaci upozoravaju na vrlo ozbiljne skrivene rizike ove svakodnevne prakse u mnogim domaćinstvima širom sveta.
Kako piše britanski Express, britansko Udruženje potrošača Which? navodi da postoje brojni izveštaji o iznenadnom pucanju staklenih vrata na rernama, mnogi ne shvataju da povećaju taj rizik samo zbog onoga što redovno koriste za njihovo čišćenje.
Nedavna anketa koja je sprovedena među članovima ovog udruženja je pokazala da skoro 2/3 ljudi i dalje koristi neku vrstu abrazivnog sunđera za temeljno čišćenje osetljivih vrata rerne. Primamljivo je upotrebiti silu kada pokušavate da se rešite tvrdokorne masnoće i prljavštine od kuvanja, ali to se nikako ne preporučuje.
Bilo koja vrsta grubo sunđera može da napravi sitne ogrebotine na površini stakla koje ga ostavljaju ranjivim na pucanje, a to je ozbiljno upozorenje koje ćete verovatno naći skriveno u uputstvima za upotrebu vaše rerne. Znatno je bolje koristiti samo mekani sunđer i pokušati da očistite prosuto ubrzo nakon što se nezgoda dogodi kako ne bi bilo potrebno snažno i opasno ribanje.
Šta treba da izbegavate?
Treba da vodite računa i da izbegavate da na otvorena vrata od rerne odlažete vruće plehove, jer takav postupak stvara ogroman stres za staklo. Takođe, izbegavajte da snažno zalupite vrata, da ih gurate nogom ili da dopustite da u žurbi udaraju o metalne police.
Budući da se različiti materijali zagrevaju i hlade različitim brzinama, svaki pritisak na staklo rerne s vremenom ga slabi i može da podstakne razvoj mikropukotina. Zato je važno osigurati da posuda u kojoj pečete ne dodiruje staklena vrata. Redovno čistite nakupljenu prljavštinu s unutrašnje strane i izbegavajte vešanje mokrih kuhinjskih krpa na spoljašnjoj ručki.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Čišćenje rerne limunom