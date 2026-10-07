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Mnogi za svež miris u ormaru kupuju gotova aromatična sredstva i sprejeve, ali oni imaju veliku manu, sintetički mirisi brzo izvetre, a ponekad se i sudaraju sa mirisom vašeg parfema.

Srećom, postoji jednostavna mešavina suvog bilja koju možete sami napraviti: daje blag cvetni miris, ne ostavlja nikakve tragove na tkanini i ne košta gotovo ništa. Sve što je potrebno jeste da znate prave razmere.

Tajni sastojci za prirodno osveženje garderobe
Lavanda (osnova plemenitog mirisa): Lavanda je glavni sastojak mešavine i daje mirisnu notu koju mnogi porede sa skupim francuskim parfemima, a pritom čuva svežinu odeće. U ukupnoj mešavini zauzima otprilike tri dela. Ne kupujte lavandu u kesicama za čaj jer iz njih ispadaju prašina i sitne čestice koje prolaze kroz tkaninu.

Lavanda
Lavanda Foto: RINA

Nana за dozu svežine: Daje osećaj čistote i lakoće, zbog čega je odlična za ormare sa posteljinom i peškirima. Dovoljno je samo nekoliko listića kako nana ne bi nadjačala ostale trave. Ako želite blaži i hladniji efekat, dodajte prstohvat sušenog matičnjaka

Latice ruže za prefinjen trag: Dodaju cvetnu eleganciju i čine miris otmenijim. Dovoljan je jedan deo latica – prevelika količina može učiniti miris previše slatkim. Koristite isključivo potpuno osušene latice kako se u zatvorenom ormaru ne bi stvorila buđ.

Ruzmarin i majčina dušica za dubinu: Ruzmarin (oko pola dela) unosi pikantnu, aristokratsku notu nalik skupim preparatima za negu, dok majčina dušica daje topli zeljasti ton. Pre nego što ruzmarin stavite u kesicu, lagano izmrvite grančice prstima da bi eterična ulja brže izašla.

Savršena razmera za vašu kesicu
Da bi miris bio izbalansiran i bez oštrih hemijskih nota, odmerite sastojke istom kašikom:

3 kašike sušene lavande
1 kašika matičnjaka (melise)
1 kašika suvih latica ruže
0,5 kašike ruzmarina
Nekoliko listića nane

Pomešajte bilje, spakujte u platnenu kesicu i stavite na policu u ormaru. Odmah ćete osetiti svežinu koju pružaju ove biljke.

(Kurir.rs/Žena)

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 VIDEO: Organizacija ormara

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Organizacija ormara Izvor: tiktok/capricornvlogsss