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Nekada je u mnogim kućama jutro počinjalo jednostavnim jelima od kukuruza, mleka i domaćih proizvoda. Nije bilo komplikovanja, skupih namirnica, ni dugog stajanja pored šporeta, ali bi se na stolu uvek našlo nešto toplo, ukusno i pripremljeno s ljubavlju. Baš takva je i palenta.

Već sama reč "palenta" budi uspomene na detinjstvo. Kao i kačamak, zar ne? U suštini, to su dva ista jela od kukuruznog brašna, vode i soli, ali postoji nekoliko malih razlika u teksturi, vrsti brašna i načinu pripreme. Palenta se pravi od finijeg kukuruznog griza, skuva se za tili čas, mekša je i kremastija. Takođe, obe varijante vode poreklo iz Italije i ne spadaju baš u klasična starinska srpska jela.

Skromna i jednostavna, nekako je nepravedno zapostavljena u vremenu kada nam pekare nude bezbroj brzih opcija za doručak. A zapravo, za pripremu je potrebno svega nekoliko minuta i tek nekoliko sastojaka koje uglavnom već imamo u kuhinji. Prednost palente je u tome što se može prilagoditi gotovo svakom ukusu. Nekome je najdraža obična varijanta, uz malo soli, dok drugi ne mogu da je zamisle bez domaćeg sira, kajmaka ili kiselog mleka, čak i slanine ili čvaraka (svi ti dodaci se odlično slažu i sa kačamakom).

Zašto je vredi vratiti na jutarnji jelovnik? Kukuruzni griz sadrži ugljene hidrate koji organizmu daju energiju, a u zavisnosti od vrste i stepena obrade, može sadržati i određenu količinu vlakana, važnih za normalno funkcionisanje sistema za varenje. Osim toga, ne zahteva posebne kulinarske veštine, ne opterećuje kućni budžet i odlično je rešenja kada nemamo mnogo vremena za pripremu doručka. Evo i recepta za jednostavnu domaću palentu...

palenta Foto: Profimedia

Sastojci za jednu porciju

2 dl vode

2 i po kašike palente

1 kašičica soli

1 kašičica masti ili ulja

Priprema:

Vodu sipajte u manju šerpu, dodajte so i mast ili ulje, pa sačekajte da provri. Kada počne da ključa, sklonite je nakratko sa ringle i postepeno dodajte palentu, uz neprestano mešanje kako se ne bi stvorile grudvice. Vratite šerpu na slabiju temperaturu i kuvajte još dva do tri minuta, odnosno koliko je potrebno da dobijete željenu gustinu.

Ukoliko koristite instant varijantu, pratite i uputstvo proizvođača, jer se vreme pripreme može razlikovati. Poslužite dok je topla, jer je tada palenta najlepša i najkremastija.

Ukoliko volite tradicionalne ukuse, dodajte joj malo izmrvljenog belog sira ili kašiku domaćeg kajmaka. Uz čašu jogurta ili kiselog mleka dobićete doručak koji podseća na nekadašnje porodične trpeze. Za hranljiviju opciju možete sipati mleveno seme lana, suncokreta ili bundeve, koji će obogatiti obrok vlaknima i zdravim mastima, dok će malo ajvara uneti sasvim drugačiju aromu

(Kurir.rs/Žena)

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