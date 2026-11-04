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Kako se rešiti vlažnih prozora?

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Sa dolaskom hladnijih dana počinje i poznata zimska muka – zamagljeni prozori prekriveni kapljicama vode. Ljudi koji imaju taj problem pronalaze razne načine da spreče kondenzaciju.

Jedan od njih podrazumeva nešto što gotovo svi već imaju u kuhinji. To je upotreba deterdženta za sudove.

Postupak je jednostavan. Na čistu krpu potrebno je staviti malo tečnog deterdženta za sudove i prebrisati staklo na kojem se pojavljuje kondenzacija.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Ingram Publishing, Ingram Publishing / Alamy / Profimedia

Uradite to uveče i već ujutru ćete videti razliku. Kapljica vode neće biti na prozoru. Kako radi ovaj trik? Tanak sloj deterdženta stvori barijeru koja menja način na koji se vlaga zadržava na staklu.

Iako ovaj trik može da spreči kondenzaciju privremeno, on ne rešava glavni uzrok problema, a to je višak vlage u prostoriji.

Zato stručnjaci kao pouzdanije rešenje preporučuju odvlaživač vazduha, koji pomaže da se smanji količina vlage u domu.

Dakle, pre nego što posegnete za deterdžentom, imajte na umu da trik može dati kratkotrajan efekat, ali nije zamena za rešavanje problema prekomerne vlage.

(Kurir.rs/Najžena)

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