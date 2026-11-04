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Britanka Amanda Martin (34) postala je meta podsmeha nakon što su ljudi počeli da komentarišu njen izgled. Neki joj daju čak 60 godina, dok je drugi bez imalo ustručavanja pitaju da li možda svoje godine računa u psećim. Ona je, međutim, odlučila da zbog njih sigurno neće otići na botoks.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Surovi komentari probudili stare rane

Majka i negovateljica iz britanskog grada Loustofta, u grofoviji Safok, priznaje da su je okrutni komentari podsetili na vršnjačko nasilje koje je doživljavala još ranije.

„Kada su stotine nepoznatih ljudi počele da analiziraju moj izgled i sumnjaju da zaista imam 34 godine, ponovo su se otvorile stare rane“, priznala je Amanda.

Jedan od komentatora čak je izjavio da će pojesti svoj šešir ukoliko Amanda uspe da dokaže da ne laže o svojim godinama. Drugi joj je, bez imalo milosti, pripisao još 30 godina.

Amanda Martin Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Društvene mreže stvaraju nerealnu sliku lepote

Amanda smatra da takvim reakcijama doprinose i društvene mreže, filteri i savršene fotografije poznatih ličnosti.

„Stalno smo okruženi ženama sa savršeno glatkom kožom. Pritom često uopšte ne znamo da li su za to zaslužne obrade fotografija, estetski zahvati ili skupa nega“, upozorava ona.

Istovremeno ističe da ne osuđuje nikoga ko se odluči za botoks ili filere, ali joj smeta pritisak kojem su žene izložene i očekivanje da u svakom trenutku moraju da izgledaju mladoliko.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Uči da voli svoj odraz u ogledalu

I sama se godinama borila sa nezadovoljstvom zbog sopstvenog izgleda. Ipak, vremenom je počela da prihvata sebe i da se ne opterećuje tuđim mišljenjem.

„Imam 34 godine, ovako izgledam i učim da volim osobu koju vidim u ogledalu, umesto da čitav život želim da izgledam kao neko drugi“, poručila je Amanda kritičarima, ali i drugim ženama koje se suočavaju sa sličnim pritiscima.