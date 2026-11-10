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Severnokorejski lider Kim Džong Un godinama je jedna od najkontroverznijih političkih figura na svetu, a gotovo podjednako veliko interesovanje izaziva i njegova supruga Ri Sol Džu, žena čiji je privatni život obavijen velom tajne.

Iako je supruga jednog od najpoznatijih svetskih državnika, o njenom životu dostupno je iznenađujuće malo pouzdanih informacija. Ne zna se sa sigurnošću čak ni kada je rođena, koliko dece ima niti čime se tačno bavila pre udaje. Upravo zbog toga često je nazivaju najtajanstvenijom prvom damom na svetu.

Foto: KCNA VIA KNS / AFP / Profimedia

Javnost je za nju prvi put saznala 2012. godine, kada je počela da se pojavljuje uz Kim Džong Una na zvaničnim događajima. Ubrzo je potvrđeno da je reč o njegovoj supruzi, kojom se, prema dostupnim informacijama, oženio još 2009. godine.

U početku su je severnokorejski mediji predstavljali kao „drugaricu Ri Sol Džu“, ali je 2018. godine dobila zvaničnu titulu „poštovane prve dame“, čime je njen položaj u državnom vrhu dodatno naglašen.

Ali ko je zapravo žena koja stoji uz jednog od najmoćnijih, ali i najzatvorenijih svetskih lidera?

Prema informacijama koje su tokom godina objavljivali strani mediji, Ri Sol Džu rođena je u gradu Čongdžinu, na severu zemlje, a potiče iz ugledne i privilegovane porodice. Njena majka navodno je bila rukovodilac ginekološkog odeljenja, dok joj je otac profesor.

Ri Sol Džu tokom posete kineskog predsednika i njegove supruge Foto: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ni godina njenog rođenja nije pouzdano utvrđena. U različitim izvorima pominju se 1985. i 1989. godina.

Školovala se u Pjongjangu, a navodno je studirala i pevanje u Kini. Pre nego što je postala prva dama, prema pojedinim izveštajima, bavila se muzikom i nastupala sa poznatim severnokorejskim orkestrom Unhasu.

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Pojedini strani mediji čak su tvrdili da su severnokorejske vlasti nakon njene udaje pokušale da uklone tragove njene muzičke prošlosti, uključujući i snimke nastupa. Ipak, takvi navodi nikada nisu nezavisno potvrđeni.

Posebno interesovanje izaziva i njen porodični život. Iako se veruje da Kim Džong Un i Ri Sol Džu imaju troje dece, javnosti je poznata samo njihova ćerka Kim Džu Ae, koja se prvi put pojavila pred kamerama 2022. godine, tokom predstavljanja severnokorejskog raketnog programa.

Foto: KCNA VIA KNS / AFP / Profimedia

Zanimljivo je da je postojanje njihove ćerke godinama ranije otkrio čuveni američki košarkaš Denis Rodman, koji je tokom posete Severnoj Koreji imao priliku da provodi vreme sa Kim Džong Unom.

„Kim Džong Un ima lepu porodicu i dobar je otac“, izjavio je tada Rodman za The Guardian.

Prema nepotvrđenim informacijama, par ima i sina, rođenog 2010. godine, kao i još jedno dete koje je navodno došlo na svet 2017. godine. Ipak, severnokorejske vlasti nikada nisu zvanično potvrdile ove podatke.

Osim zbog tajanstvene prošlosti, Ri Sol Džu privlači pažnju i svojim modnim izdanjima.

Za razliku od supruga prethodnih severnokorejskih lidera, koje su se uglavnom pojavljivale u tradicionalnoj i jednostavnoj odeći, ona se ne ustručava da nosi elegantne haljine, moderne krojeve i luksuzne modne dodatke.

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Tako je u junu 2025. godine viđena u kombinaciji crnih pantalona i bele bluze, koju je upotpunila torbom modne kuće Gucci. Tokom jednog od ranijih zvaničnih događaja pažnju je privukla i Diorovom torbom.

Takvi modni izbori posebno su zanimljivi kada se uzme u obzir da je reč o zemlji u kojoj većina stanovništva živi pod strogim državnim ograničenjima, dok je pristup stranim luksuznim proizvodima izrazito ograničen.

Poslednjih godina Ri Sol Džu sve češće se pojavljuje uz supruga na važnim državnim događajima, a pratila ga je i tokom pojedinih diplomatskih putovanja.

Godine 2018. učestvovala je u istorijskim susretima sa susednom Južnom Korejom, gde se sastala i sa tadašnjom prvom damom Kim Džung Suk. Iste godine bila je uz supruga i tokom njegove posete Kini.

Foto: KCNA VIA KNS / AFP / Profimedia

Ipak, njena pojavljivanja u javnosti nisu uvek bila redovna. U nekoliko navrata mesecima nije bilo moguće videti je pred kamerama, što je izazivalo brojne glasine i nagađanja o njenoj sudbini.

Pojavljivale su se čak i nepotvrđene tvrdnje da ju je Kim Džong Un namerno udaljio iz javnosti ili joj ograničio kretanje, ali za takve priče ne postoje verodostojni dokazi.

Uprkos povremenim pojavljivanjima pred kamerama, Ri Sol Džu i dalje ostaje jedna od najzagonetnijih žena na svetskoj političkoj sceni. Njena prošlost, svakodnevica i porodični život uglavnom su skriveni od očiju javnosti, a svaki njen novi izlazak pred kamere izaziva interesovanje svetskih medija.

U zemlji u kojoj se čak i najosnovniji podaci o vladajućoj porodici čuvaju kao državna tajna, čini se da će priča o supruzi Kim Džong Una još dugo biti ispunjena nepoznanicama.

Foto: STR / AFP / Profimedia

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