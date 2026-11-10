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Njihova posebnost je upravo u jednostavnim sastojcima i tradicionalnom načinu pripreme. Mekane, prhke i mirisne, vanilice su kolač koji osvaja na prvi zalogaj. Potrebno je samo malo strpljenja, pažnje i ljubavi kako bi dobile svoj prepoznatljiv ukus.

Testo je nežno i rastresito, gotovo se topi pod prstima, a njihov ukus vraća nas u detinjstvo i podseća na kolače koje su nekada pripremale naše bake. Upravo zbog toga vanilice nikada ne izlaze iz mode i s ponosom se prenose s generacije na generaciju.

Sastojci za domaće vanilice
1 jaje
50 g margarina
100 g masti
100 g šećera u prahu
300 g brašna
Malo praška za pecivo
1 vanilin šećer
Rendana korica limuna po želji
Džem za spajanje vanilica
Šećer u prahu sa dodatkom vanile za valjanje

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Vanilice Foto: Printscreen

Priprema
Najpre zagrejte rernu na 180 stepeni. U dubljoj posudi sjedinite jaje, mast, margarin i šećer u prahu, pa mutite dok ne dobijete ujednačenu i penastu smesu. Dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo, vanilin šećer i limunovu koricu po želji. Sve zajedno umesite dok ne dobijete mekano i glatko testo.

Pripremljeno testo razvucite na pobrašnjenoj površini na debljinu od oko pola centimetra. Modlom vadite male krugove i pažljivo ih rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 20 minuta, vodeći računa da vanilice ostanu svetle i tek blago porumene.

Kada se potpuno ohlade, spajajte ih po dve uz pomoć omiljenog džema, a zatim ih uvaljajte u šećer u prahu sa vanilom.

Najlepše su kada malo odstoje, jer tada postaju još mekše, mirisnije i ukusnije.

(Kurir.rs/Najžena)

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