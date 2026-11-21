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Belolučene paprike jedno su od onih tradicionalnih jela koja se na trpezi nikada ne zadržavaju dugo. Ovaj specijalitet, naročito popularan na jugu Srbije, priprema se od pečenih crvenih paprika, belog luka, ulja i sirćeta, a upravo jednostavna kombinacija sastojaka daje mu prepoznatljiv, bogat ukus. Najčešće se služi kao salata uz roštilj, pečenje i druga jela od mesa, mada je podjednako ukusan i kao hladno predjelo uz svež hleb i domaći sir.

pečene paprike Foto: Shutterstock

Za pripremu su najbolje mesnate crvene paprike, poput roge, koje nakon pečenja ostaju sočne i mekane. Posebnu aromu daje im beli luk, dok sirće unosi prijatnu kiselost i uravnotežuje slatkast ukus pečene paprike.

Iako se belolučene paprike mogu poslužiti ubrzo nakon pripreme, najukusnije su kada nekoliko sati odstoje u frižideru, jer tada upiju preliv i začine.

Belolučene paprike - tradicionalni recept Sastojci: 12 mesnatih crvenih paprika (roga ili šilja)

6-8 čenova belog luka

50 ml ulja

50 ml sirćeta

1 kašičica soli

Nekoliko grančica svežeg peršuna Priprema:

Belolučene paprike po starinskom receptu, pečene crvene paprike prelivene belim lukom, sirćetom, uljem i svežim peršunom Foto: Petia Miladinova / Alamy / Profimedia

Paprike operite, dobro osušite i poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite ih u rerni zagrejanoj na 220 stepeni, oko 25-35 minuta, uz povremeno okretanje, dok kožica ne potamni i počne da se odvaja. Možete ih ispeći i na plotni ili roštilju, gde će dobiti još izraženiju aromu. Vruće paprike prebacite u dublju posudu, poklopite i ostavite dvadesetak minuta da se potpare. Tako ćete ih mnogo lakše oljuštiti, a meso paprike ostaće sočno. Pažljivo uklonite kožicu, a semenke i peteljke odstranite po želji. Za preliv pomešajte ulje, sirće i so, pa dodajte sitno iseckan beli luk i peršun. U staklenu ili keramičku posudu poređajte sloj pečenih paprika i prelijte ga pripremljenom mešavinom. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke, vodeći računa da svaka paprika bude dobro obložena prelivom. Posudu poklopite i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta. Za puniji ukus najbolje je da belolučene paprike odstoje nekoliko sati, a idealno preko noći.

Mali trik za još ukusnije paprike: Nemojte ih ispirati vodom nakon pečenja, jer ćete tako ukloniti deo njihove prirodne arome. Umesto toga, kožicu pažljivo skidajte prstima ili malim nožem. Ako volite blaži ukus, smanjite količinu belog luka ili deo sirćeta zamenite sa malo vode.

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