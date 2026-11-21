Kijana u snimku na TikToku govori o kupovini opreme za bebu i odnosu sa suprugovim roditeljima

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Kijana i njen suprug ne razgovaraju sa njegovim roditeljima već tri godine. Ovu činjenicu otkrila je tek nakon što je na TikToku objavila video o tome kako njeni svekar i svekrva kupuju opremu za bebu - objavu koja je pokrenula raspravu među ljudima koji nisu znali za postojeći porodični sukob.

Roditelji njenog supruga kupili su bazu za dečje auto-sedište, sa namerom da je drže u svom automobilu. Takođe su kupili i kolevku za svoj dom - koja je, prema Kijaninim rečima, bila kvalitetnija od one koju su ona i njen suprug već imali. Njoj je to delovalo kao priprema za čuvanje deteta, iako o takvom dogovoru nikada nije bilo reči. Prema njenim rečima, svekar i svekrva nikada nisu eksplicitno tražili da beba prenoći kod njih.

Zašto joj je kupovina kolevke zasmetala

Kijana u snimku na TikToku govori o kupovini opreme za bebu i odnosu sa suprugovim roditeljima Foto: tiktok/keanabrown13

Da je reč samo o opremi za bebu, Kijanina reakcija bi mnogima mogla delovati preterano. Međutim, ona tvrdi da su roditelji njenog supruga ranije ružno govorili o njenim roditeljima - konkretno zato što su oni bili uz nju u bolnici. Zbog toga je nagoveštaj da možda očekuju da beba prenoći kod njih protumačila u potpuno drugačijem svetlu.

„Ne znam da li očekujete da moje dete spava kod vas nakon što ste ružno govorili o mojim roditeljima samo zato što su bili uz mene u bolnici - ali to se neće desiti”, izjavila je ona. U opisu videa dodala je:

„Možemo li reći da prelaze granicu? Morala sam ja da vaspitavam vašeg dvadesettrogodišnjeg sina, a vi očekujete da vam prepustim svoje dete? Apsolutno ne!”

Njena objava podelila je korisnike TikToka. Neki smatraju da baba i deda imaju pravo da pripreme stvari za svoje unuče u svom domu, dok drugi ističu da kupovina krevetića ne znači da su roditelji u obavezi da bilo kome povere svoje dete. Stoga je Kijana odlučila da objasni šta je dovelo do ovog sukoba.

„U mom slučaju, problem je bio svekar”

Kijana je ranije radila za oca svog supruga. Ona tvrdi da ju je on često podsećao da je posao dobila isključivo zahvaljujući njemu, kao i da je ponižavao sopstvenog sina pred rođacima i prijateljima, iznoseći komentare o njegovom izgledu i radu. Navodi da su ljudi takve opaske uglavnom shvatali kao šalu.

Kijana u snimku na TikToku govori o kupovini opreme za bebu i odnosu sa suprugovim roditeljima Foto: tiktok/keanabrown13

„Svi uvek govore da je problem u svekrvi, ali u mom slučaju, problem je bio svekar”, primetila je ona.

Takođe se prisetila jedne situacije tokom proslave povodom dolaska bebe, koja joj je, kako kaže, pokazala da problem nije bio vezan samo za svekra:

„Otvarali smo poklone i dobili knjigu pod naslovom ’Debela krava’. Kada smo je otvorili i kada su svi videli o čemu je reč, njegova majka je pred svima rekla: ’Hej, Trevore, to si ti’”, ispričala je ona.

Kijana je iznela i ozbiljnije optužbe: tvrdi da su roditelji njenog supruga uzimali novac od njih, kao i da je svekar pokušao fizički da napadne sina dok se ovaj kretao uz pomoć štaka, svega tri dana nakon operacije kolena. Na osnovu njene objave, nije moguće nezavisno potvrditi ove navode.

Zajedno su doneli odluku da prekinu kontakt

Kijana je najvažniji detalj ostavila za kraj svog izlaganja. Ona i njen suprug, kako tvrdi, već tri godine ne razgovaraju sa njegovim roditeljima, a ta odluka nije bila samo njena.

„Prestali smo da razgovaramo sa njegovim roditeljima pre tri godine. I dalje, svakih nekoliko meseci, dobijamo neprijatne poruke. I dalje se viđamo i razgovaramo sa ostatkom njegove porodice, a moj suprug je u donošenju te odluke učestvovao isto koliko i ja”, napisala je ona.

Naglasila je da ne smatra pogrešnim to što bake i deke kupuju stvari svojim unucima. U njenom slučaju, objašnjava, kolevka je postala predmet spora zbog odnosa koji je u porodici već postojao.

„Ali u našoj situaciji, to jeste problem! Zadovoljni smo svojim životom i svojom porodicom, i ne očekujem da svi vi to razumete”, zaključila je ona.

Video: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom