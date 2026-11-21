Sigurno rernu ne čistite posle svakog korišćenja, pa se onda nakupe tvrdokorne masnoće. Sada ih se rešite samo jednim sastojkom.
Savet
Čišćenje rerne više ne predstavlja problem: Pomoću ovog trika vratite joj stari sjaj i blistavost
- Tvrdokorne mrlje u rerni mogu da se uklone tabletom za mašinu za sudove, uz toplu vodu i malo trljanja.
- Tabletu treba umočiti u činiju s toplom vodom, pa njome istrljati rernu i po potrebi ponoviti postupak.
- Na kraju rernu obrišite vlažnom, pa suvom krpom, uz obavezne rukavice tokom čišćenja.
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Ako vaša rerna ima tvrdokorne mrlje koje ne znate kako da očistite, mi vam nudimo brzo i lako rešenje. Sve što vam je potrebno je tableta koju koristite kako biste oprali sudove u mašini.
U činiju sipajte toplu vodu, pa umočite malo tablete kojoj ste prethodno skinuli foliju i istrljajte rernu. Ako je potrebno iskoristite još jednu tabletu.
Očisitite vlažnom krpom, pa pređite suvom. Pri ribanju rerne obavezno nosite rukavice kako biste zaštitili vaše ruke.
(Kurir.rs/Stvarukusa)
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