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Tokom prelaznog perioda između leta i jeseni, ali i u hladnijim mesecima, mnogi se suočavaju sa istim problemom - prozori se rose, a na zidovima se pojavljuju vlažne fleke i crna buđ. Iako se često poseže za skupim uređajima za odvlaživanje vazduha i različitim hemijskim sredstvima, problem se neretko vraća.

U nordijskim zemljama, poput Finske, posebna pažnja posvećuje se redovnom provetravanju i održavanju odgovarajuće temperature u domu. Umesto da prozori dugo budu otvoreni, primenjuje se takozvano šok provetravanje - kratko i intenzivno otvaranje prozora, kojim se menja vazduh u prostoriji, a pritom se ne hlade previše zidovi i nameštaj.

Zašto se pojavljuju vlaga i buđ?

Kondenzacija nastaje kada topao i vlažan vazduh dođe u dodir sa hladnim površinama, poput prozorskih stakala ili spoljašnjih zidova. Količina vlage u vazduhu povećava se tokom kuvanja, tuširanja, pranja sudova i sušenja veša.

buđ na zidu Foto: todaydesign / Alamy / Profimedia

Problem može biti izraženiji u stanovima sa PVC prozorima koji dobro zaptivaju prostor, naročito ako nema redovnog provetravanja. Kada vlažan vazduh ne može da izađe, vlaga se zadržava u prostoriji, a na hladnim površinama stvaraju se uslovi pogodni za razvoj buđi.

Finska metoda: kratko i intenzivno provetravanje

Umesto da prozori budu dugo odškrinuti, preporučuje se kratko, ali intenzivno provetravanje. Ova metoda podrazumeva otvaranje prozora i vrata na suprotnim stranama stana, kako bi se omogućila brza cirkulacija vazduha.

Osnovna pravila su:

- Kratko provetravanje - prozore i vrata otvorite na tri do pet minuta, dva do tri puta dnevno.

- Brza zamena vazduha - tokom tog vremena vlažan i ustajao vazduh izlazi, a svež ulazi u prostor.

- Očuvanje toplote - kratko provetravanje smanjuje hlađenje zidova i nameštaja, pa se prostor nakon zatvaranja prozora brže ponovo zagreva.

Ovakav način provetravanja može da pomogne u smanjenju viška vlage, ali je važno prilagoditi ga uslovima u stanu i spoljašnjoj temperaturi.

Održavanje stabilne temperature

Pored redovnog provetravanja, važnu ulogu ima i održavanje ujednačene temperature u prostorijama. Hladni zidovi i velike temperaturne razlike mogu doprineti stvaranju kondenzacije, zbog čega je važno izbegavati naglo i često hlađenje prostora.

Takođe, preporučuje se nekoliko jednostavnih navika kojima se smanjuje količina vlage u domu:

- Koristite kuhinjsku napu tokom kuvanja kako bi se para i višak vlage odvodili iz prostorije.

- Držite vrata kupatila zatvorena tokom tuširanja, a nakon toga provetrite kupatilo kako bi se vlaga izbacila.

- Izbegavajte sušenje veša na radijatorima, jer se tako dodatna vlaga oslobađa u vazduh. Ako veš sušite u stanu, redovno provetravajte prostoriju.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Ove navike mogu da pomognu u kontroli vlage i sprečavanju pojave buđi. Ipak, ako se buđ stalno vraća, potrebno je utvrditi uzrok problema, jer on može biti povezan i sa prodorom vode, curenjem instalacija ili lošom izolacijom. Samo uklanjanje vidljivih tragova neće rešiti problem ukoliko se njegov izvor ne otkloni.

Kurir.rs