Slušaj vest

Kada danima pada kiša, sušenje veša postaje pravi izazov. Umesto da ga jednostavno iznesemo na terasu ili dvorište, prinuđeni smo da sušilicu smestimo u dnevnu sobu, spavaću sobu ili hodnik i čekamo da se garderoba konačno osuši. Međutim, problem nije samo u tome što veš dugo ostaje mokar. Voda koja isparava iz odeće povećava vlažnost vazduha u prostoriji, a ako se to ponavlja bez odgovarajućeg provetravanja, mogu se stvoriti uslovi za pojavu kondenzacije i buđi.

Ipak, postoji nekoliko jednostavnih načina da ubrzate sušenje i izbegnete neprijatne posledice.

Mokar veš Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

1. Nemojte da pretrpavate sušilicu

Jedna od najčešćih grešaka jeste kačenje previše garderobe na malu sušilicu, tako da se komadi odeće gotovo dodiruju. Kada nema dovoljno prostora između njih, vazduh teže cirkuliše, pa se vlaga zadržava u tkanini i veš se sporije suši.

Ostavite malo prostora između majica, pantalona i peškira. Ako imate veću količinu veša, bolje je da ga rasporedite u dve ture nego da sve okačite odjednom.

2. Uključite dodatnu centrifugu

Pre nego što mokar veš prebacite na sušilicu, proverite koliko je vode ostalo u njemu. Ako vaša veš-mašina ima mogućnost dodatne centrifuge, možete da je uključite kako biste uklonili višak vode.

Uključite dodatnu centrifugu Foto: Shutterstock

Ovaj korak posebno je koristan za deblje komade garderobe, poput dukserica, farmerki i peškira, koji inače zahtevaju mnogo više vremena da se osuše.

3. Postavite ventilator blizu sušilice

Možda vam ne bi prvo palo na pamet, ali običan ventilator može značajno da pomogne. Njegova uloga nije da zagreje prostoriju, već da pokrene vazduh oko mokre garderobe i ubrza isparavanje vode. Postavite ga na bezbednoj udaljenosti od sušilice i usmerite ka vešu. Ne mora da radi na najjačoj brzini, važno je da vazduh stalno cirkuliše.

4. Provetravajte stan čak i kada pada kiša

Iako nam se čini da otvaranje prozora tokom kišnih dana nema mnogo smisla, kratko provetravanje je važno za smanjenje vlažnosti u prostoriji.

Otvorite prozor Foto: Oleg Opryshko / Alamy / Profimedia

Umesto da prozor bude stalno odškrinut, otvorite ga širom na nekoliko minuta, najbolje nekoliko puta dnevno. Tako ćete da onemogućite razmenu vazduha i izbacivanje dela vlage koja se nakupila u prostoriji.

5. Ne stavljajte sušilicu uz zid ili u ugao sobe

Mnogi je postavljaju u ugao prostorije kako ne bi smetala, ali to nije najbolje rešenje. U takvom položaju vazduh slabije cirkuliše, a ako je prostorija već hladna, vlažni zidovi mogu da budu dodatni problem.

Pokušajte da sušilicu postavite na mesto gde postoji dovoljno prostora sa svih strana, dalje od hladnih spoljašnjih zidova i prozora na kojima se često pojavljuje kondenzacija.

6. Izbegavajte sušenje veša direktno na radijatoru

Kada napolju danima pada kiša, mnogi posežu za najbržim rešenjem, prebacuju mokre majice i peškire direktno preko radijatora. Iako deluje praktično, ovakav način sušenja nije preporučljiv.

Izbegavajte radijatore Foto: Shutterstock

Osim što se tako ometa pravilno zagrevanje prostorije, veš može da zadržava toplotu i vlagu na mestima na kojima je prebačen preko grejnog tela. Bolje je da koristite sušilicu i postavite je na odgovarajuću udaljenost od izvora toplote, uz redovno provetravanje.

7. Ako često sušite veš unutra, razmislite o odvlaživaču vazduha

Ukoliko nemate balkon ili vam kišni periodi redovno stvaraju problem, odvlaživač vazduha može da bdue korisno dugoročno rešenje. Ovaj uređaj izvlači višak vlage iz vazduha i pomaže u održavanju prijatnije vlažnosti u prostoriji.

Idealno je da relativna vlažnost vazduha u stanu uglavnom bude između 40 i 60 odsto. Mali merač vlažnosti, odnosno higrometar, može da vam pomogne da pratite stanje u prostoriji i na vreme reagujete.

VIDEO: Kako da sušite veš u stanu: