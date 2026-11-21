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U hladnim zimskim mesecima svi imamo tendenciju da prozore otvaramo mnogo ređe. Zbog toga mirisi hrane postaju uporni, prozori se magle, a vlaga proizvedena kuvanjem, tuširanjem pa čak i samim disanjem - ostaje zarobljena u kući. Provetravanje je ključno i zimi, ali zapamtite da ono ne podrazumeva ostavljanje otvorenog prozora predugo. Evo koliko je zapravo dovoljno za svež dom.

Zašto je svega nekoliko minuta dovoljno?

Zimi provodimo najviše vremena u kući, a radijatori greju do daske. Razlika između temperature unutra i one napolju čini da se vlaga mnogo lakše lepi za stakla i hladne površine. Provetravanje mora da se radi dovoljno često da se vazduh osveži, ali u kratkom vremenskom roku, kako se prostorije ne bi potpuno ohladile.

Uobičajenim zimskim danima, dovoljno je da širom otvorite prozore na svega pet minuta. Ako je dan blag i nema vetra, taj proces može trajati 10 minuta. Stručnjaci za zaštitu okoline savetuju da se ovo primenjuje dva do tri puta dnevno. Zašto baš tako kratko? Zato što, kada je napolju hladno, razlika u temperaturi mnogo agresivnije i brže pokreće vazduh, te je evakuacija vlage munjevita.

Nameštaj, zidovi i podovi ne stižu da se ohlade za tih pet minuta, pa po zatvaranju prozora oni odmah zrače akumuliranu toplotu i brzo vraćaju uobičajenu temperaturu. Nasuprot tome, prozor otvoren "na kip" pola sata stvara čistu štetu – sporo menja vazduh, drastično hladi zidove i stvara savršen teren za stvaranje kondenzacije i buđi!

Najbolji načini za provetravanje kuće u zimi Foto: Shutterstock

Koliko puta i kako provetravati?

- Spavaća soba: Zbog disanja, ovde se preko noći nakupi dosta vlage. Otvorite prozor širom 5-10 minuta ujutru i ostavite raskriven krevet kako bi isparila i vlaga iz posteljine!

- Dnevna rutina: Ako radite od kuće u jednoj prostoriji, širom otvorite prozor na par minuta na svakih sat do dva vremena.

- Kuhinja i kupatilo: Ove prostorije prave najviše problema sa vlagom. Dok kuvate, obavezno koristite aspirator. Nakon spremanja ručka ili tuširanja, širom otvorite prozore do 10 minuta, ali nikako ne otvarajte unutrašnja vrata ka ostatku kuće, jer ćete paru samo proširiti po drugim sobama i stvoriti vlagu po zidovima.

Šta ako sušite veš unutra?

Mokar veš pušta ogromnu količinu vode. Prozori se magle, a u uglovima počinje da se nakuplja vlaga. Odaberite samo jednu sobu za ovu namenu, držite joj vrata čvrsto zatvorena i provetravajte je kratko i frekventno. Ukoliko je vlaga prevelika, vreme je za investiciju u odvlaživač vazduha.

Sušenje veša Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Da li morate ugasiti radijator?

Tih pet minuta otvorenog prozora neće odneti mnogo toplote, međutim, vaš termostatski ventil ispod prozora će momentalno osetiti šok hladnog vazduha i pojačati grejanje do maksimuma bespotrebno. Zato se preporučuje da pre otvaranja prozora jednostavno smanjite ventil na radijatoru, a nakon zatvaranja, vratite ga na uobičajenu temperaturu.

Zimi bi idealna vlažnost u kući trebala da bude od 40 do 50 odsto. Ako primećujete da su vam stakla konstatno mokra, pa se voda još i sliva na simseve, vaš dom vapi za boljim provetravanjem pre nego što ga "napadne" ozbiljna buđ.

(Kurir.rs/Blic)

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