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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Aranđelovdan - Sabor Svetog arhangela Mihaila i ostalih nebeskih sila bestelesnih. Jedna od najrasprostranjenijih krsnih slava u srpskom narodu posvećena je predvodniku nebeskih vojski i svim svetim anđelima.

Uz ovaj praznik se prenosi i poučna priča o čoveku koji je uporno tražio znak da nije zaboravljen, a nije primećivao ljude kojima je njegova pomoć bila potrebna.

Foto: Printscreen/Youtube

Njen junak je Vukadin, nezadovoljan sopstvenom sudbinom i uveren da svi drugi imaju više sreće. Iako se priča predstavlja kao predanje iz istočne Srbije iz vremena kneza Lazara, u dostupnim tekstovima nije naveden istorijski ili etnografski izvor koji bi potvrdio takvo poreklo. Zato je treba čitati kao poučnu pripovest o dobroti, a ne kao potvrđen događaj iz prošlosti.

Želeo je da vidi anđela, a nije video tuđu nevolju

Prema predanju iz istočne Srbije, koje potiče još iz vremena kneza Lazara, živeo je čovek po imenu Vukadin, poznat u selu po tome što je uvek gunđao da mu u životu ništa ne ide „kako treba“. Govorio je da ga je Bog „zaboravio“, da nema sreće, da mu nikada niko ne pomaže i da bi voleo bar jednom da vidi svog anđela čuvara „da mu kaže koju reč“.

Jedne noći, pred Aranđelovdan, u snu mu se javio stariji monah iz obližnjeg manastira i rekao:

Foto: Printscreen/Youtube

„Ne traži da vidiš anđela, traži da prepoznaš njegove tragove.“

Sutradan je Vukadin krenuo putem prema selu i usput naišao na tri osobe: staricu koja ga je zamolila da joj pomogne da ponese drva, dete koje se izgubilo u šumi i starog komšiju kome je pozlilo.

Tri puta je prošao pored njih, pravdajući se: „Nemam vremena.“

Te noći, pred sam praznik, u snu mu se javio Arhangel Mihailo, sav u svetlosti.

„Tražio si da me vidiš. Bio sam ti na putu tri puta. Ali tvoja oči nisu htele da vide.“

Kaže predanje da se Vukadin probudio u suzama i izgovorio rečenicu koju i danas stariji ljudi ponavljaju na Aranđelovdan:

„Ko ne vidi dobro, neće videti ni Boga.“

Sveti Arhangel Mihailo Foto: printscreen/youtube/Православље

Od tog dana, kažu, više nikada nije preskakao priliku da učini dobro delo verujući da svaki čovek može biti anđeo u prolazu.

Šta nam poručuje ova priča?

Vukadinova greška bila je u tome što je toliko razmišljao o pomoći koju nije dobio da nije primećivao kome je on mogao da pomogne. Očekivao je izuzetan susret, a obične ljude i njihove potrebe smatrao je nečim što može da sačeka.

Zato je rečenica „nemam vremena“ središte ove pripovesti. Ona podseća koliko lako možemo da odložimo posetu, razgovor ili malu uslugu, iako bi nekome upravo taj postupak mnogo značio.

Priča ne govori da čovek mora da reši svačiji problem. Njena pouka je da ne prolazimo ravnodušno pored nevolje u kojoj možemo da pomognemo.

Molitva Svetom arhangelu Mihailu

Mozaik Svetog Arhangela Mihaila u srpskoj crkvi Svetog Spiridona u Trstu Foto: Shutterstock

Vernici se Svetom arhangelu Mihailuobraćaju moleći za zaštitu i snagu u iskušenjima. Kratak odlomak molitve glasi:

„Sveti Arhangele Mihailo, odagnaj od mene duha lukavog koji me iskušava.

O veliki Arhistratiže Božiji Mihailo - pobedniče demona!

Pobedi i uništi sve moje vidljive i nevidljive neprijatelje i umoli Gospoda Svedržitelja da me spase i odbrani od svake bolesti, smrtonosne rane i iznenadne smrti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.“

Video: Manastir Svetog Arhangela Mihaila