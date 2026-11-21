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Jedna tiktokerka upozorila je na opasnosti koje nosi objavljivanje lokacije na društvenim mrežama, nakon što je nepoznati muškarac pokušao da je pronađe u jednom kafiću. Ona je na Instagramu postavila fotografiju koja je nastala nekoliko dana ranije, ali je muškarac pomislio da se ona tamo nalazi u tom trenutku. Uspeo je da otkrije o kom se lokalu radi i počeo je da joj šalje poruke, da bi joj na kraju javio kako je stigao na lice mesta.

Tiktokerka je u video-snimku objasnila da je sve to vreme zapravo bila kod kuće. Svojim pratiocima savetovala je da ne objavljuju fotografije i snimke u trenutku dok nastaju, jer nikada ne mogu da znaju ko sve posmatra njihove objave.

Nepoznati muškarac pronašao kafić i počeo da joj šalje poruke

Sve je počelo kada je na Instagram storiju podelila fotografiju na kojoj pije kafu. Ubrzo joj se javio muškarac sa profila bez slike, sa kojim nikada ranije nije razgovarala.

"To izgleda super. Gde je to?" napisao joj je. Tiktokerka mu nije odgovorila, ali je muškarac nastavio da šalje poruke. U sledećoj joj je javio da je pronašao kafić i da će svratiti. "Upravo sam stigao. Jesi li unutra?" napisao je nešto kasnije. Nakon što ni na tu poruku nije dobio odgovor, ponovo se oglasio.

"Unutra sam. Gde si ti?"

"Ovaj čovek razgovara sam sa sobom", prokomentarisala je tiktokerka, pokazujući poruke koje su joj stigle. Objasnila je da je fotografiju objavila tek nekoliko dana nakon što je posetila taj kafić, pa je u trenucima dok joj je muškarac pisao zapravo sedela u svom domu.

Naglasila je da je cela situacija mogla da bude znatno neprijatnija da je zaista sedela sama u malom lokalu i da joj je nepoznati muškarac prišao. Upravo zbog toga savetovala je pratiocima da fotografije sa mesta koja obilaze objavljuju tek kada odatle odu, po mogućnosti sa vremenskim razmakom od nekoliko dana.

Fotografije mogu da otkriju i više nego što mislimo

Osim što je lokaciju moguće prepoznati po detaljima na samoj slici, pojedine fotografije u sebi čuvaju i podatke o tačnom mestu gde su napravljene. Kompanija Apple navodi da iPhone može da sačuva podatke o lokaciji unutar same fotografije ukoliko su za kameru uključene lokacijske usluge. Ti podaci mogu da budu vidljivi osobama kojima se fotografija pošalje u izvornom obliku.

Podatke o lokaciji moguće je ukloniti pre samog deljenja slike. Na iPhone uređajima potrebno je da otvorite meni za deljenje, izaberete opciju "Options" i isključite deljenje lokacije. Lokaciju takođe možete da obrišete i sa već snimljenih fotografija u aplikaciji Photos, tako što ćete izabrati opciju "Adjust Location". Korisnici u podešavanjima privatnosti mogu i potpuno da isključe pristup lokaciji za aplikaciju kamere.

Tiktokerka o otkrivanju lokacije na društvenim mrežama Foto: Printscreen/TikTok

Važno je da napomenemo da društvene mreže ne prikazuju nužno sve metapodatke iz originalnih fotografija. Ipak, lokaciju je često veoma lako otkriti i na osnovu naziva lokala, oznaka mesta ili prepoznatljivih detalja u pozadini.

Šta da uradite ako vas neko uznemirava na internetu?

Organizacija Cyber Helpline savetuje da osobe koje dobijaju neželjene ili preteće poruke obavezno sačuvaju dokaze, uključujući snimke ekrana prepiske i spornih korisničkih profila. Preporučuje se i da sumnjive naloge prijavite društvenim mrežama i odmah ih blokirate. Ukoliko se uznemiravanje nastavi sa novih profila, važno je da sačuvate i te poruke.

Dodatne mere zaštite podrazumevaju korišćenje jakih lozinki, uključivanje dvofaktorske autentifikacije i redovnu proveru ličnih podataka koji su javno dostupni na internetu. Ako vam neko preti, prati vas ili pokušava da dođe do vas protiv vaše volje, ceo slučaj možete da prijavite policiji.

(Kurir.rs/Index)

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