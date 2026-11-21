Slušaj vest

Tamara Vučić privukla je pažnju pratilaca na Instagramu novim izgledom. Bivša prva dama podelila je snimak na svom profilu i pokazala da je odlučila da osveži imidž, a u prvom planu našle su se šiške koje su izazvale interesovanje.

Uz video je objavila i poruku u kojoj se prisetila perioda kada je poslednji put imala ovakvu frizuru, otkrivši tako i da joj ovaj izgled nije potpuno nov.

"Neka nam svaki dan bude prilika da ne zaboravimo da živimo, uprkos svemu... Da ne zaboravimo da malim stvarima ulepšamo svoju svakodnevicu, a i sebe. Hvala En. Mali koraci, velike radosti... A rezultat? Procenite sami. P. S. Poslednji put sam nosila šiške dok sam bila trudna sa Vukanom. Molim bez smelih zaključaka." - napisala je Tamara Vučić na svom Instagramu.

Negovana kosa Tamare Vučić je i ranije privlačila pažnju žena. Bivša prva dama čini se da ima recept za one lepotice koje kubure sa ravnom i tankom kosom. Isti metod primenjuje i Kejt Midlton, princeza od Velsa, čiju kosu su i sami stručnjaci komentarisali.

Klikom na link pogledajte frizuru Kejt Midlton.

Kako kažu stručnjaci, glavna „caka” kojom se Kejt Midlton služi je razdeljak sa strane, koji stvara iluziju većeg volumena na temenu. Takođe, ta frizura joj odgovara i zato što voli da stavlja kosu iza uha, baš kao i Tamara Vučić.

- Svi znamo Kejt po njenoj bogatoj, zdravoj i sjajnoj kosi. Kada je skloni sa jagodične kosti, do izražaja dolaze njene prelepe crte lica - kažu stručnjaci, a isto se može videti i kod Tamare.

Foto: Instagram Printscreen

Frizuru nije teško napraviti kod kuće, tako da vam frizer neće ni trebati.

Bonus video: