PROGLASILI JE NAJGOROM MAJKOM NA SVETU: Tražila od ćerke (16) da plaća bilo šta ZA KUĆU jer zarađuje 2 MILIONA DINARA godišnje!

Na forumu portala za roditelje Mumsnet, neimenovana majka je napisala kako njena ćerka krajem oktobra puni 17 godina, a početkom leta je krenula na praksu koja joj je plaćena 14.500 funti godišnje (skoro 2 miliona dinara).

- Moja ćerka nema nikakvih finansijskih obveza osim što svaki dan kupuje ručak, što ne mora ni da radi jer ima dovoljno hrane i kod kuće. Zamolila sam je da doprinosi našem domaćinstvu sa 50 funti nedeljno (oko 7000 dinara) - pojasnila je.

- Za to će joj biti osigurana sva hrana, pranje veša, topla voda koju može da koristi, vožnja autom gde god želi i otprilike kad god to poželi, vožnja autom do posla i sa posla svaki dan (blizu nas ne prolazi autobus) i druge uobičajene stvari - dodala je i nastavila:

- Uglavnom, ​​naterala me je da se osećam kao najgora majka na svetu što sam je to pitala. Objasnila sam joj da smo sada izgubili dečji dodatak, a uskoro će i njen otac prestati da plaća alimentaciju, iako, da budemo pošteni, tih njegovih 17 funti nedeljno ne pravi neku razliku. Objasnila sam joj da ćemo dobijati manje novca, a troškovi su nam ostali isti ili su se čak povećali - ispričala je.

Takođe, tražila je od ćerke i da dodatno plaća telefonski račun za svoj novi iPhone X koji je kupila u julu iako je ćerka očekivala da će i taj trošak ići iz majčinog novčanika.

Kaže kako će novac koji očekuje od ćerke svaki nedelje da ide u fond za njeno polaganje vozačkog ispita. Iako je u početku verovala kako je sve to dobro što je tražila od nje, ćerka joj je sa svojim durenjem i prigovorima poljuljala u tom uverenju pa je potražila savete drugih roditelja.

- Jesu li moji zahtjevi nerazumni? Sad više nisam sigurna - napisala je.

Mnogi su je podržali na forumu uz komentare da je to odlična vaspitna metoda, a osim toga zašto ne bi pomogla majci kad već zarađuje toliki novac.

Ovo su neki od komentara na njenu objavu:

- Uopće niste nerazumni! 16-godišnjakinja s gotovo 15.000 funti godišnje zarade mora da plati deo troškova zajedničkog života u domaćinstvu. Ostatak može da uštedi uštedjeti, što će je dovesti u finansijski vrlo dobar položaj.'

Bilo je i ljudi koji smatraju da je ova majka okrutna.

- Naravno da ste nerazumni. Tražite od 16-godišnjeg deteta da plati boravak u sopstvenom domu.

- Nije ni trebalo da imate decu ako ne možete da plaćate za njih - prenosi "The Sun".

