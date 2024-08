Od kad sam se udala za Mihajla, svekrva mi zagorčava život: Posle 4 godine torture sad me čeka i ovaj pakao, brinem za svoj brak

"Postoje li efikasne strategije za uspostavljanje zdravih granica sa njegovom porodicom," zapitala se jedna čitateljka koja već dugi niz godina doživljava prekomerno mešanje svekrve u svoj i život supruga.

Sada mora da se suoči sa problemom zajedničkog odmora sa svekrvom odnosno kako da ubediti partnera da odlazak na odmor sa roditeljima nije dobra ideja, a da ne izazovete sukob u braku? Na pitanje odgovara psiholog Martina Lasota.

"Pišem Vam sa nadom da ću dobiti savet i podršku u teškoj porodičnoj situaciji u kojoj se nalazim. Za Mihajla sam udata već 4 godine. Nikad nisam bila na istoj talasnoj dužini sa njegovom majkom, ali sam se nadala da će problem biti rešen kada mu se burma pojavi na prstu. Uostalom, to bi trebalo da bude signal zabrinutom roditelju da nema povratka i da njenom sinu treba preseći pupčanu vrpcu.

Zapravo, od početka naše veze osećam da se moja svekrva meša u naše živote mnogo više nego što bih želela. U početku sam pokušala da shvatim, ipak, Mihajlo je jedino dete, pa je prirodna reakcija da njegova majka teško prihvata činjenicu da je njen sin zasnovao svoju porodicu i da sam ja sada najvažnija žena u njegovom životu. Moja svekrva stalno kritikuje moje odluke, od načina na koji vodim kuću, preko stila oblačenja, do izbora karijere.

Ono što me najviše nervira su njene posete našoj kući. Nikada ne najavljuje da dolazi, tako da sam zapravo uvek uznemirena kada sam u svom domu. Brinem se da polako padam u ludilo. Moja svekrva se pojavljuje nekoliko puta nedeljno, često u najnepovoljnijim trenucima i ponaša se kao da je to ipak dom njenog sina, a ne naše zajedničko gnezdo.

Ona reorganizuje kuhinjske ormariće, unosi hranu za koju misli da je bolja od onoga što ja spremam i preuređuje naš nameštaj bez pitanja. Drugi problem je njeno stalno mešanje u naše finansijske odluke. Ona komentariše svaku kupovinu koju obavimo i sugeriše da ne možemo odgovorno da upravljamo novcem. Posebno ja. Zbog toga se osećam kao neodgovorno dete, a ne kao odrasla žena.

Međutim, ono što me je slomilo je pitanje našeg predstojećeg odmora. Moj muž je, pod uticajem svoje majke, predložio da povedemo njegove roditelje na naše dugo planirano putovanje. Prvo sam mislila da je to šala. To je trebalo da bude naše vreme, prilika da ponovo izgradimo bliskost i opuštanje daleko od svakodnevnog stresa. Sada osećam da će se ovo putovanje pretvoriti u još jedno bojno polje sa mojom svekrvom i još više nas udaljiti.

Ne znam kako da razgovaram sa svojim mužem o ovome, a da ne izazovem sukob. Čini se da ne shvata koliko naša veza pati zbog stalnog prisustva njegove majke u našim životima. Bojim se da ću se smatrati sebičnom i nezahvalnom snajom ako otvoreno izrazim svoje protivljenje ideji da idemo zajedno na odmor. Da li je prekasno za postavljanje granica? U šta sam se uvalila? Kako mogu da razgovaram sa svojim mužem o svojim osećanjima prema njegovoj majci, a da se ne oseća kao da mora da bira između mene i svojih roditelja?", napisala je jedna žena.

Odgovor psihologa

"Najbolje je da iskreno razgovarate sa svojim mužem o svojim osećanjima u vezi sa situacijom sa svekrvom i zajedno utvrdite granice i pravila vašeg odnosa koje vaša svekrva ne bi trebalo da pređe. Pokušajte da igrate za jedan cilj i zajedno razmislite o rešavanju situacije kako vaš muž ne bi osetio da je pod pritiskom da napravi izbor jer se ne radi o izboru, već o pronalaženju pogodnog rešenja.

Efikasna strategija je da prvo uspostavite sopstvena pravila u bračnim odnosima i predstavite ih svojoj svekrvi na empatičan način. Ako se osećate krivim što branite sopstvene granice, pažljivije pogledajte ta osećanja i, u samoanalizi ili uz pomoć terapeuta, razmotrite njihovo poreklo - koje misli i emocije izazivaju ove situacije?

Kada razgovarate sa svojim mužem, predlažem vam da date što više izjava o sopstvenim emocijama i poteškoćama koje izaziva vaša situacija sa svekrvom. Što je manje prostora u razgovoru za procenu ponašanja muža i svekrve i što više fokusa na iskazivanje sopstvenih potreba i slušanje potreba druge strane, to bolje," kaže psiholog Martina Lasota.

