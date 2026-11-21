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Molitva je potreba svakog čoveka, kao što drveće ima potrebu za vodom. Zato što niti drveće može da daje plodove ukoliko ne upija vodu kroz korenje, niti ćemo mi moći da donosimo skupocene plodove pobožnosti ukoliko se ne napajamo molitvom, rekao je sveti Jovan Zlatousti.

Ovo je jedna od molitvi Svetom Arhangelu Mihailu

Sav si oganj i revnost, sveti Arhistratiže Mihaile, zato te molimo: učmale duše naše zapali ognjem revnosti tvoje, da bismo budne savesti uvek radosno služili zajedničkom Gospodu našem, svesrdno se ugledajući na tebe, bezgrešnog i svetog brata našeg, i vrhovnog vojskovođu našeg, vrhovnog vojskovođu sve nebeske i zemaljske vojske Hristove.

Molitva za Sveto pričešće Foto: Shutterstock

Čudesni Gospod Hristos načinio je jednu Crkvu od anđela i ljudi, da bismo se mi ljudi, koji tajanstveno predstavljamo heruvime na zemlji, ugledali na svetu nebesku braću našu, na čijem čelu stojiš ti, lučezarni i divni Arhistratiže Mihaile. Ti si na nebu pobedio svezlog Satanu, i zbacio ga s neba na dno pakla, – pomaži i nama uvek, molimo te, svemoćni Arhangele da i mi svepobednom silom tvojom pobeđujemo svelukavog Satanu, koji nas sa svih strana napada i iskušava kroz bezbožne ljude, kroz nečiste pomisli, kroz zemaljske slasti, kroz opojne strasti.

Sav si svet, čist i bezgrešan, divni Prvoangele Božji; molimo te svesveti, molimo te svečisti, molimo te svebezgrešni, uči nas dan i noć kako da živimo sveto, čisto i bezgrešno, i daruj nam tvoje heruvimske sile, da bismo istinski i stvarno heruvimski živeli na zemlji mi koji po neizmernom čovekoljublju Božjem prestavljamo heruvime na zemlji.

Ne ostavi nas u otrovnom blatu naših slastoljubivih zemaljskih želja, nego nas podigni u nebeske anđelske visine i osposobi nas da anđelski sveto čisto poživimo dok smo u telu na zemlji. Milostivno pogledaj na nas, Svepobedni Arhangele, snishodljivo se spusti do nas, te nas, zaspale u gresima, probudi na borbu sa zlom, sa grehom, sa smrću, sa đavolom, da bismo, vođeni i sokoljeni tobom, lako savlađivali svaki greh, svaku strast, svaku smrt, svakog đavola. Mi znamo, bogonosni Arhangele: ti imaš vlast nad nečistim dusima, nad bolestima, nad smrću, nad gresima; ispuni duše naše božanskom silom svojom, eda bismo i mi neustrašivo ratovali i heruvimski pobeđivali sve neprijatelje spasenja našeg, vere naše, duše naše.

Aranđelovdan slavi veliki broj ljudi u Srbiji i dijaspori Foto: Facebook Printscreen/Kristina Karlsen

Svepobedni vojvodo Nebeskih Sila, ti si očistio nebo od Satane i crnih angela njegovih, – očisti i duše naše od svakog greha, jer gresi naši otvaraju vrata i prozore duša naših, te kroz njih ulaze u nas nečiste sile demonske prljajući i umrtvljujući duše naše, koje treba da su anđelski čiste i anđelski besmrtne. Bez tvoje svepobedne pomoći, Nebeski Vojskovođo, mi lako postajemo plen nečistih sila; stoga te od sveg srca molimo: uvrsti nac u svoju nepobedivu vojsku, i ratuj za nas i ispred nas, vodeći nas i predvodeći nas u svakoj oborbi za dušu našu, za spasenje naše, za večnost našu, i osiguravajući nam pobedu nad svakim grehom i nad svakim đavolom.

O, presveti Arhangele, mi smo očajno nemoćni pred demonskom silom vražijom, ako nam ti ne pritekneš upomoć božanskom silom svojom.

Sa tobom, mi ćemo uvek odnositi pobedu u svima bitkama za dušu našu i spasenje naše i večnost našu; a bez tebe – mi bespomoćno posrćemo iz poraza u poraz, iz greha u greh, iz pakla u pakao. Zato budi uvek s nama, i ne napuštaj nas zbog grehova naših i smrada našeg, nego, ljubeći nas božanskom ljubavlju, učini da omrznemo greh i sve grehovne slasti, i ispunimo duše svoje miomirom evanđelskih vrlina.

Evo, duše svoje predajemo tebi, presveti Prvoangele Božji; molimo te i preklinjemo, vodi nas uvek putevima koji odvode u Carstvo Nebesko, da bismo zajedno s tobom, večito slavili svemilostivog Spasa našeg – preslatkog Gospoda Hrista, i Njegovog svečovekoljubivog Oca i sveblagog Duha Utešitelja, kome slava i hvala sada i uvek i kroza sve vekove. Amin

(prep Justin, na Spasovdan Ćelije 1956)

(Kurir.rs/Svetosavlje.org)

VIDEO: Aranđelovdan