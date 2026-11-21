Čestitke za Aranđelovdan koje će oduševiti svakog domaćina: Osim standardnog "Srećna slava" evo koje reči možete još uputiti!
Danas slavimo Aranđelovdan, praznik koji je posvećen Svetom Arhangelu Mihailu. Uveliko je spremna gozba domaćina, a oni koji će ići u goste spremaju simbolični poklon.
Prilikom ulaska u dom domaćina, sledi pozdrav i čestitanje ovog sveca koji je obeležje porodice, a osim izjave "Srećna slava", tu su brojne čestitke za Aranđelovdan koje možemo uputiti domaćinima.
"Srećna slava! Neka vam sveti Arhangel prelije bačve sa vinom, domove sa žitom i zdravljem, a polja sa rodom i berićetom."
"Pomogla ti krsna slava, zaštitila svakog tvoga, dok u crkvi kolač sečeš to pomeni sveca svoga. On te štiti, on te voli i zato se njemu moli."
"Nemoj danas ništa da te brine, srećna slava domaćine. Na stolu je slavski kolač, žito i vino, trpeza je postavljena fino. Aranđelovdan se večno slavi, živi bili i da ste zdravi."
"Danas kad upališ slavsku sveću, neka ti sveti Aranđel donese zdravlje, slogu i sreću."
"Ko je proslavlja ove godine, proslavljao je i dogodine, punu i čestitu, sretnu i bogatu, mnogo leta, a sve za njegova života, on i njegova deca."
"Dogoreva slavska sveća, neka vas prati svaka sreća. I nek' tamjan zamiriše, sve nevolje nek' izbriše. Nek' vas vodi vera prava i neka je srećna krsna slava."
(Kurir.rs)
VIDEO: Aranđelovdan: