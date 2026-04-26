Parfemi traju veoma dugo, ali ipak imaju svoj rok trajanja i veoma je važno znati kada moramo da se rastanemo od njih. Vezujemo ih za uspomene, raspoloženje i lični stil, pa nije čudo što neko godinama ne može da se odrekne svoje omiljene bočice parfema...

Ipak, za razliku od dijamanata, oni nisu večni, pa čak i kada stoje zatvoreni i izgledaju potpuno isto mogu da se pokvare. Ako vam se čini da vaš miris više nema onu prepoznatljivu notu ili vas iznenadi kad ga prsnete, moguće je da se pokvario, ali to nije jedini znak. Zapravo ih je više!

1. Miris se drastično promenio

Najčešći i najočigledniji signal da nešto nije u redu s parfemom jeste drugačiji miris. Ako sada miriše kiselkasto, metalno, na alkohol ili čak na sirće, to znači da su se njegove note razgradile. Posebno su osetljive citrusne i cvetne formulacije, koje prve gube svežinu.

Ako se početna nota izgubi u sekundi, pa ostane samo neprijatan trag ili jednostavno više ne osećate ništa, parfem je verovatno na izmaku. Još uvek nije štetan, ali je svakako bolje da ga bacite dok ne izazove iritacije.

2. Boja više nije ista

Parfem koji je bio svetao i proziran, a sada je tamniji, mutan ili ima žućkastu nijansu, pokazuje očigledne znake oksidacije, odnosno da je predugo bio u kontaktu s kiseonikom. Promena boje često ide ruku pod ruku s promenom mirisa, i obično znači da je parfem bio izložen svetlosti, toploti ili vazduhu.

Iako neki mirisi prirodno tamne s vremenom, nagla ili izražena promena boje nije dobar znak. Čak i ako parfemu rok trajanja još nije istekao, tako drastična promena boje može da bude alarm da ga bacite.

3. Tekstura se promenila

Parfem treba da bude tečan i lagan. Ako primetite da se zgusnuo, da je postao masniji ili ostavlja neobičan trag na koži, to može ukazivati na razdvajanje sastojaka. U tom slučaju, čak i ako miris deluje prihvatljivo, njegova struktura više nije stabilna, što znači da em neće trajati dugo em je počeo da gubi kvalitet, pa je bolje rešiti ga se.

4. Miris traje kraće nego ranije

Ako parfem koji je nekada trajao satima sada nestaje s kože za desetak minuta, moguće je da su se isparljive note već raspale. Iako trajnost zavisi od kože i koncentracije parfema, nagla promena u postojanosti često znači da je miris oslabio zbog starosti.

5. Koža reaguje drugačije nego pre

Tu su, naravno, i najočigledniji znakovi, koji se ispoljavaju na koži. Parfem koji se pokvario može da izazove iritacije, svrab, osip, peckanje ili crvenilo.

Neka vas to što ranije niste imali nikakvu reakciju na taj parfem ne čini bezbrižnim i ne tera da razmišljate smeta li vam omekšivač ili nov gel za tuširanje: baš to što se promene javljaju odjednom može da znači da nešto nije u redu s parfemom. Promena hemijskog sastava može da učini miris agresivnijim za kožu, što je jasan znak da ga više ne bi trebalo koristiti.

Kako da produžite vek parfema?

Da biste izbegli ove probleme, parfeme čuvajte dalje od:

- sunčeve svetlosti,

- toplote i

- vlage.

Iako je praktično i uglavnom u njemu držimo mirise, kupatilo nije idealno mesto zbog česte vlažnosti vazduha, naročito ako u kući živi više ljudi, što znači i više tuširanja.

Najbolje je da bočicu držite u originalnoj kutiji, na suvom i tamnom mestu, uz dobro zatvoren raspršivač.

