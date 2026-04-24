Influenserka Sofija Kralov, koju na TikToku prati skoro 130.000 ljudi, svakodnevno prikazuje luksuz kakav većina može samo da zamisli. Njeni snimci vode pratioce na letove helikopterom, u najskuplje svetske butike, kao i na večere u restoranima sa Mišlenovom zvezdicom.

Sofija, koja danas živi u Dubaiju, često ističe da je ovakav život „manifestovala“, verujući da se želje mogu pretvoriti u stvarnost.

– Živim u svom manifestovanom svetu snova u kojem se ostvaruje sve što poželim – kaže ona.

„Manifestovala sam muža“ koji ima parfemsku imperiju

Influenserka ne krije da je njen suprug izuzetno bogat i da stoji iza, kako ona navodi, „imperije parfema svetske klase“. Tvrdi da je upravo zahvaljujući manifestaciji privukla takvog partnera i život kakav danas vodi.

Međutim, uz raskoš dolaze i stroga pravila.

Pravila koja mora da poštuje: bez kuvanja, bez vožnje, bez sopstvenog novca

Sofija je otvoreno govorila o pravilima koja joj je muž postavio. Prvo i osnovno – kućni poslovi nisu njena obaveza.

– Nikada ne kuvam niti čistim kuću. To je posao za sobaricu – navela je.

Dodala je i da nema dozvolu da se sama vozi, već se uvek prevozi ili sa suprugom ili uz pomoć ličnog vozača.

Još jedno pravilo izazvalo je posebnu pažnju javnosti – ne sme da troši sopstveni novac.

– Koristim isključivo njegove kreditne kartice – rekla je bez zadrške.

Čak ni šminkanje nije dozvoljeno bez profesionalaca

Na listi pravila nalazi se i zabrana samostalnog šminkanja. Sofija objašnjava da njen izgled uvek moraju da oblikuju profesionalni šminkeri, što je, prema njenim rečima, deo luksuznog životnog stila.

Iako mnogima ova pravila deluju rigidno, ona tvrdi da joj ne predstavljaju problem.

– Ponekad je lep osećaj igrati po određenim pravilima – zaključila je.

