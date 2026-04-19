Sa samo 24 godine, Loren Vaser preživela je sindrom toksičnog šoka (STŠ), ali zbog komplikacija ostala bez obe noge. Skoro trinaest godina kasnije, Loren je postala model svetskog ranga i glas žena koje traže veću bezbednost i transparentnost u proizvodnji higijenskih proizvoda.

Tragedija koja je promenila život

Loren Vaser je devojka sa zlatnim nogama

Sve se dogodilo u oktobru 2012. na sasvim običan dan. Loren je dobila menstruaciju, stavila tampon i otišla na rođendan prijateljice. Ubrzo su je savladali slabost, mučnina i visoka temperatura, koje je pripisala gripu. Kod kuće je izgubila svest, a njena majka, zabrinuta što je ne dobija na telefon, pozvala je policiju.

Lekari su je zatekli na podu sa temperaturom od 41°C i znacima srčanog zastoja. Infektolog je postavio ključno pitanje: „Da li je unutra tampon?“ Dijagnoza sindroma toksičnog šoka postavljena je na vreme, ali bakterija zlatni stafilokok već je izazvala gangrenu i zastoj organa.

Desna noga je amputirana ispod kolena, dok je leva, iako spašena, ostala teško oštećena bez prstiju i pete. Loren je provela tri meseca u bolnici, zatim osam meseci u kolicima i dug period psihičke borbe.

Povratak životu i hrabrost

„Odrasla sam u industriji u kojoj su svi savršeni. Moja mama je uvek izgledala besprekorno. A ja sam mislila da više nikada neću biti lepa,” priseća se Loren.

Podrška porodice i prijatelja vratila ju je u život. Nakon šest godina bola, 2018. je donela tešku, ali oslobađajuću odluku da amputira i levu nogu.

„Nisam to doživela kao kraj, već kao početak novog poglavlja,” poručila je Loren.

Na aerodromu u Švajcarskoj, mali dečak je, ugledavši njene zlatne noge, pitao mamu: „Mogu li i ja takve da dobijem?“ Za Loren je to bio trenutak potvrde: „Moja različitost nije mana, nego snaga.“

Devojka sa zlatnim nogama

Danas je Loren poznata kao devojka sa zlatnim nogama. Njene zlatne proteze postale su simbol snage i identiteta koji je sama izgradila.

2022. proglašena je za Model godine od strane „Harper’s Bazaara“.

Radila je kampanje za Luj Viton, Lakost i Šiseido.

2025. je prošetala pistom na Nedelji mode u Parizu.

