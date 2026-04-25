Pogrešan trenutak zalivanja može dovesti do isparavanja vode pre nego što je biljke upiju ili, suprotno, do truljenja korena i biljnih bolesti.

Ako želite da vaša bašta bude bujna i zdrava tokom cele sezone, važno je da pratite male, ali presudne trikove koje stručnjaci preporučuju. Najveća greška koju pravimo jeste zalivanje biljaka u najtoplijem delu dana, između 10 i 16 časova.

Zašto je vreme zalivanja toliko važno

“Voda brzo isparava pre nego što korenje stigne da je apsorbuje, što može stresirati biljke i smanjiti njihov rast,” upozorava Moris Hankinson, stručnjak za bašte i direktor rasadnika Houps Grouv. S druge strane, ako biljke zalivate previše rano ili kada tlo još nije spremno da upije vlagu, voda može stajati oko korena i izazvati truljenje i bolesti.

Foto: Profimedia

Kako pomoći biljkama tokom najveće vrućine

Ako imate biljku koja teško podnosi sunce i nemate mogućnost da zalivate rano ujutru ili uveče, stručnjaci savetuju: zalijte duboko ispod biljke.

“Bolje je pomoći biljci koja pati nego čekati da se stanje pogorša,” kaže Hankinson. Duboko zalivanje omogućava korenu da apsorbuje dovoljno vode i hranljivih materija i smanjuje stres biljke.

Najbolje vreme za zalivanje bašte

Prema Ali Lidži, stručnjaku za bašte i osnivaču kompanije TreeMend, idealno vreme je rano jutro:

“Najbolje je pre 9 ujutru, kada biljke i tlo imaju vremena da upiju vlagu pre nego što sunce postane prejako,” objašnjava Lidži. U hladnijim mesecima sredina jutra može biti prihvatljiva jer je potencijal za isparavanje manji. Drugo optimalno vreme je uveče, posebno tokom leta:

“Zalivanje uveče omogućava biljkama da apsorbuju vodu nakon što prođe dnevna vrućina i priprema ih za noć,” dodaje Hankinson.

Međutim, ako želite da izbegnete puževe i druge štetočine, zalivajte ujutru jer su aktivniji tokom večernjih sati i privlačiće ih vlaga.

