Da li znate zašto su neki krastavci umotani u plastičnu foliju? Sve ih je više na rafovima, a ovo je razlog
U prodavnicama često nailazimo na situaciju koja nas baca u rebus – zašto su pojedini krastavci umotani u plastičnu foliju, dok se drugi prodaju potpuno neupakovani?
Odgovor leži u samim sortama i njihovim osobinama.
Tanka kora zahteva dodatnu zaštitu
Najčešći razlog zbog kog su određeni krastavci upakovani u plastiku jeste njihova osetljiva kora. Sorte poput engleskih ili persijskih krastavaca imaju znatno tanju i nežniju kožicu u odnosu na klasične baštenske krastavce.
Zbog toga im je potrebna dodatna zaštita tokom transporta – od farme do rafova u prodavnici.
Plastična folija ima nekoliko važnih funkcija:
- štiti plod od posekotina, ogrebotina i nagnječenja
- smanjuje rizik od razvoja bakterija koje mogu nastati na oštećenoj kori
- zadržava vlagu, pa krastavci ostaju hrskavi i sveži
- ograničava dotok kiseonika i tako usporava kvarenje
Zahvaljujući ovim faktorima, krastavci duže zadržavaju svežinu i karakterističnu zelenu boju.
Manje bacanja hrane – važan ekološki argument
Iako mnogi smatraju da je izbegavanje plastike uvek najbolji izbor za životnu sredinu, situacija je u ovom slučaju nešto složenija.
Ekološka novinarka Louise Gray u knjizi Avocado Anxiety navodi da krastavci umotani u plastičnu foliju mogu trajati znatno duže u frižideru.
Produžavanje svežine znači i manje bacanja hrane, a upravo otpad od hrane stvara velike količine gasova sa efektom staklene bašte – često više nego sama proizvodnja ambalaže.
Zbog toga neki stručnjaci smatraju da je u određenim situacijama mala količina plastike ipak korisna ako sprečava propadanje namirnica.
Traže se nove ekološke alternative
Dobra vest je da naučnici i prehrambena industrija već rade na razvoju održivijih rešenja.
Jedno od potencijalnih rešenja su jestivi zaštitni premazi koji bi mogli da zamene plastičnu foliju i istovremeno produže svežinu voća i povrća.
Takve tehnologije još se razvijaju, ali bi u budućnosti mogle značajno smanjiti količinu plastike u prodavnicama.
Koji krastavci se najčešće pakuju u plastiku
U praksi postoji jednostavno pravilo – što je kora krastavca tanja, veća je verovatnoća da će biti upakovan.
U prodavnicama se najčešće u plastici prodaju:
- engleski krastavci – dugi i glatki plodovi, poznati i kao staklenički ili krastavci bez semenki, gotovo uvek se prodaju pojedinačno u foliji
- persijski krastavci – mali ili mini krastavci koji se obično prodaju u plastičnim kesama ili pakovanjima
- Kirby krastavci – poznati kao krastavci za kiseljenje, često se pakuju u kesama zbog osetljive kore
