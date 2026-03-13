da li ste znali

U prodavnicama često nailazimo na situaciju koja nas baca u rebus – zašto su pojedini krastavci umotani u plastičnu foliju, dok se drugi prodaju potpuno neupakovani?

Odgovor leži u samim sortama i njihovim osobinama.

Tanka kora zahteva dodatnu zaštitu

Najčešći razlog zbog kog su određeni krastavci upakovani u plastiku jeste njihova osetljiva kora. Sorte poput engleskih ili persijskih krastavaca imaju znatno tanju i nežniju kožicu u odnosu na klasične baštenske krastavce.

Krastavci u prodavnici umotani u plastičnu foliju radi očuvanja svežine Foto: Alexandr Malachovský / CNC / Profimedia

Zbog toga im je potrebna dodatna zaštita tokom transporta – od farme do rafova u prodavnici.

Plastična folija ima nekoliko važnih funkcija:

štiti plod od posekotina, ogrebotina i nagnječenja

smanjuje rizik od razvoja bakterija koje mogu nastati na oštećenoj kori

zadržava vlagu, pa krastavci ostaju hrskavi i sveži

ograničava dotok kiseonika i tako usporava kvarenje

Zahvaljujući ovim faktorima, krastavci duže zadržavaju svežinu i karakterističnu zelenu boju.

Manje bacanja hrane – važan ekološki argument

Iako mnogi smatraju da je izbegavanje plastike uvek najbolji izbor za životnu sredinu, situacija je u ovom slučaju nešto složenija.

Ekološka novinarka Louise Gray u knjizi Avocado Anxiety navodi da krastavci umotani u plastičnu foliju mogu trajati znatno duže u frižideru.

Produžavanje svežine znači i manje bacanja hrane, a upravo otpad od hrane stvara velike količine gasova sa efektom staklene bašte – često više nego sama proizvodnja ambalaže.

Zbog toga neki stručnjaci smatraju da je u određenim situacijama mala količina plastike ipak korisna ako sprečava propadanje namirnica.

Traže se nove ekološke alternative

Dobra vest je da naučnici i prehrambena industrija već rade na razvoju održivijih rešenja.

Jedno od potencijalnih rešenja su jestivi zaštitni premazi koji bi mogli da zamene plastičnu foliju i istovremeno produže svežinu voća i povrća.

Takve tehnologije još se razvijaju, ali bi u budućnosti mogle značajno smanjiti količinu plastike u prodavnicama.

Koji krastavci se najčešće pakuju u plastiku

U praksi postoji jednostavno pravilo – što je kora krastavca tanja, veća je verovatnoća da će biti upakovan.

U prodavnicama se najčešće u plastici prodaju:

engleski krastavci – dugi i glatki plodovi, poznati i kao staklenički ili krastavci bez semenki, gotovo uvek se prodaju pojedinačno u foliji

– dugi i glatki plodovi, poznati i kao staklenički ili krastavci bez semenki, gotovo uvek se prodaju pojedinačno u foliji persijski krastavci – mali ili mini krastavci koji se obično prodaju u plastičnim kesama ili pakovanjima

– mali ili mini krastavci koji se obično prodaju u plastičnim kesama ili pakovanjima Kirby krastavci – poznati kao krastavci za kiseljenje, često se pakuju u kesama zbog osetljive kore



