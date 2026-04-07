Anđela Vajt, jedna od najpoznatijih svetskih zvezda filmova za odrasle, u industriji je više od dve decenije i snimila je preko 900 scena. Četrdesetjednogodišnja Australijanka se nedavno našla na meti komentara fanova koji smatraju da bi trebalo da uspori i napravi pauzu. Imala je jasan odgovor na takve poruke.

Ušla u raspravu sa fanom

Anđela Vajt je najpopularniji ženski performer na sajtovima za odrasle Foto: Printscreen/Instagram/Theangelawhite

Nakon što je Vajt otkrila impresivne brojke iz svoje karijere, neki od njenih pratilaca izrazili su zabrinutost. „Posle preko 900 scena, zar nije vreme da ozbiljno razmisliš o pauzi?“, pitao ju je jedan korisnik na Instagramu.

Vajt, koja je u industriji od 2003. godine i, pored glume, režirala je i radila kao veb-manekenka, kratko je odgovorila, pozivajući se na čuvenu izreku: „Radi posao koji voliš i nikada nećeš raditi ni dan u životu.“ Ali pratilac nije odustao i odgovorio je da veruje da je to „brutalan“ stav prema sopstvenom telu i da bi trebalo da pronađe „dobrog dečka“ i uživa u „pravoj vezi“.

„Nalazim vremena za romantične večere i povezivanje. Takođe imam 'prave veze', iako mogu biti nekonvencionalne. Hvala vam na brizi, ali volim svoj život i svoj posao“, rekla mu je Vajt.

Otkrila koje granice ne prelazi

Foto: Printscreen/Instagram/Theangelawhite

Prošle godine, Anđela Vajt je takođe govorila o granicama koje nikada ne bi prešla dok snima filmove za odrasle.

„Nikada ne bih uradila ništa što je nezakonito, što podstiče mržnju ili što je ponižavajuće“, rekla je.

Dodala je da joj je izuzetno važno da radi u udobnom okruženju, sa rediteljima koje poštuje i glumcima sa kojima oseća istinsku vezu. „Fokusiram se na ono što mi je zabavno i gde osećam međusobno poštovanje. To mi je najvažnije“, objasnila je.

Anđela Vajt progovorila o penziji
Anđela Vajt Foto: Printscreen/Instagram/Theangelawhite

Nagrađivana

Vajt je u industriji od svoje 18. godine i mnogi je smatraju jednom od najuspešnijih izvođačica svih vremena. Ona je jedina glumica koja je tri puta proglašena izvođačicom godine na dodeli AVN nagrada, često nazivanih Oskarima porno industrije.

