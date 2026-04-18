Sofija je oduvek htela da se uda za milionera, a sada živi po strogim pravilima: Razbesnela ljude svojom pričom
Jedna bogata domaćica, koja tvrdi da je „manifestovala“ svog muža milijardera, otkrila je detalje svog luksuznog života, ali i pravila koja mora da poštuje u braku.
"Manifestovala sam milijardera za muža", rekla je.
Sofija Kralov, koja na TikToku ima gotovo 130.000 pratilaca, redovno deli snimke iz svog svakodnevnog života ispunjenog raskoši – od putovanja helikopterom, šopinga u najskupljim buticima, pa sve do večera u restoranu sa Mišlenovom zvezdicom.
Pravila u luksuzu
Iako uživa u bogatstvu svog supruga, vlasnika „svetski poznatog parfemskog carstva“, Sofija priznaje da njen život ima i određena ograničenja:
Pogledajte u galeriji kako izgleda njen luksuzni život:
„Moj muž ima stroga pravila za mene, ali meni prija da ih poštujem“, rekla je u jednom od snimaka.
Za sebe kaže da živi u „manifestovanom snu“.
„Živim u svom svetu snova u kojem se sve što poželim ostvari“, objasnila je.
Kritike i kontroverze
Sofija je izazvala buru komentara kada je poručila ženama da „podignu svoje standarde“ i da nikada ne izlaze sa siromašnim muškarcima.
„Vaš dnevni podsetnik da nikada ne izlazite sa muškarcem bez para“, napisala je uz video u kojem pokazuje snopove novca, luksuzne torbe i novi Lamborghini.
Mnogi su je zbog toga nazvali „površnom“ i „nazadnom“
- „Znači vraćamo se 100 godina unazad i opet zavisimo od muške plate?“, pitala je jedna žena.
- „Veza nije samo novac. Biti sa vrednim čovekom koji gradi svoju karijeru ne znači da spuštaš standarde“, dodala je druga.
Sofijin odgovor na kritike
Sofija, međutim, ne vidi ništa loše u svojim stavovima:
„Gde je veza između toga da nikad ne izlaziš sa siromašnim muškarcem i zavisnosti od bogatog muškarca? Ako izlaziš sa bogatim muškarcem, i ti možeš biti bogata“, rekla je.
Ona ističe da je sa mužem u srećnom i skladnom odnosu. „Uvek se držimo za ruke, stalno putujemo zajedno, ljudi imaju predrasude, ali mi smo srećni“, naglašava.
Podele u komentarima
Dok je jedni oštro kritikuju, drugi podržavaju njen način razmišljanja.
- „Moje iskustvo sa siromašnim muškarcima je samo patnja. Njihovi problemi postaju tvoji“, napisala je jedna žena.
- „Umorna sam od rada, ne bih imala ništa protiv muškarca koji može da me izdržava“, dodala je druga.
- Treća je priznala: „Bila sam sa siromašnim i prevario me. Kada već niko nije lojalan, bolje je da barem ima novac.“
Video: Buba Koreli u javnosti sa obe devojke