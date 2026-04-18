Baštenske biljke, bilo da se nalaze u dvorištu, na terasi ili u saksijama u stanu, često zahtevaju pažljivu i redovnu negu kako bi ostale zdrave, otporne i bujne. Iako se u prodavnicama mogu naći brojna veštačka đubriva i preparati, sve više ljudi se vraća prirodnim rešenjima koja su jednostavna, jeftina i lako dostupna.

Jedan od takvih prirodnih „eliksira“ za biljke jeste rastvor na bazi svežeg pekarskog kvasca, koji se već decenijama koristi u domaćinstvima kao prirodni stimulans za rast biljaka.

Zašto je kvasac koristan za biljke

Malo ljudi zna da je kvasac izuzetno bogat hranljivim materijama koje imaju direktan uticaj na razvoj biljaka. On sadrži vitamine B kompleksa, aminokiseline, fitohormone i auksine – supstance koje podstiču rast korena, jačaju stabljiku i doprinose opštem razvoju biljke.

Zanimljivo je da su upravo te supstance slične onima koje se koriste u industrijskim preparatima za negu biljaka, ali u ovom slučaju dolaze iz potpuno prirodnog izvora.

Zahvaljujući svom sastavu, kvasac pomaže biljci da:

- brže razvije korenov sistem

- postane otpornija na stres i bolesti

- ima zelenije i zdravije listove

- obilnije cveta tokom sezone

Jednostavan recept za prirodni rastvor

Priprema ovog prirodnog đubriva je veoma laka i ne zahteva nikakve posebne veštine.

Potrebno je:

10 g svežeg kvasca

1 kafena kašičica šećera

1 litar mlake vode

Kvasac se prvo rastvori u mlakoj vodi, zatim se dodaje šećer koji pomaže aktivaciji procesa fermentacije. Sve se dobro promeša i ostavi da odstoji najmanje dva sata.

Tokom tog vremena dolazi do blagog aktiviranja kvasca, čime se oslobađaju korisne materije koje će kasnije koristiti biljkama.

Nakon što rastvor odstoji, spreman je za upotrebu.

Način primene i učestalost zalivanja

Ovaj prirodni preparat se koristi kao zamena ili dodatak redovnom zalivanju.

Preporučuje se:

- u proleće i leto: jednom na svakih 10 dana

- u jesen i zimu: najviše dva puta mesečno

Biljke se zalivaju direktno ovim rastvorom, vodeći računa da zemlja ne bude previše suva ili previše natopljena.

Redovnom upotrebom, efekti postaju vidljivi nakon nekoliko nedelja – biljke dobijaju intenzivniju zelenu boju, listovi postaju čvršći, a cvetanje bogatije.

Pored kvasca, još jedan prirodan način za negu biljaka jeste voda u kojoj je odstojala kora od banane. Ova tečnost sadrži kalijum i druge minerale koji dodatno hrane biljku.

Kada se koristi povremeno, doprinosi:

- jačanju listova

- intenzivnijoj boji zelenila

- bujnijem i dugotrajnijem cvetanju

Ovo je još jedan dokaz da priroda sama nudi rešenja za zdrav i lep biljni svet.

