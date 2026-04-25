Vladeta Jerotić, jedan od najvećih srpskih intelektualaca i naumnijih ljudi našeg doba, u nasledstvo nam je ostavio čitavu riznicu poučnih misli i lepih saveta, koje uvek rado citiramo.

Čuveni psihoterapeut, neuropsihijatar, filozof, književnik, profesor i akademik rođen je drugog dana avgusta 1924. Pretprošle godine obeležili smo prvo veličanstveno stoleće čoveka čija je svaka reč bila zlata vredna. Vladeta Jerotić doticao se najvažnijih tema, između ostalih i jedne koja umnogome određuje naš život, a to je izbor bračnog partnera. Komplikovan i ozbiljan zadatak u kojem često grešimo.

Posebno su zanimljive reči profesora Jerotića o drugom braku, kao i o razvodu, koji je bio tabu tema u vreme kada je on odrastao. O tome je govorio na predavanju u Domu kulture u Čačku 2012. godine.

"Rođen sam u Beogradu. Bio je skandal pre Drugog svetskog rata i u građanskim porodicama kad se brak razvede. To se pričalo u gradu, zašto su se rastavili… Ljubopitljivi su bili ljudi. Nemojte brkati ljubopitljivost s radoznalošću. Nije to isto. Nemojte od zdravog deteta koje ima dve, tri ili četiri godine praviti budućeg malograđanina. A dete zdravorođeno je radoznalo. Radoznalo, a ne ljubopitljivo. Razlikujmo to."

Vladeta Jerotić

Danas su razvodi, nažalost, češća pojava nego nekada. Tome, bez sumnje, doprinosi loš izbor partnera, što često shvatamo prekasno, kada se priča više ne može popraviti. Normalno je ući u novu vezu, novi brak, ali pitanje je hoće li biti uspešniji. Problem nastaje ako kada u međuvremenu ništa ne naučimo iz loših iskustava.

"Drugi brak gori je od prvog. Skoro po pravilu. Treći još gori. A kako da drugi brak bude bolji? To se zove individuacija. On ili ona su nešto naučili iz prvog rastavljenog braka koji nije bio dobar", rekao je Vladeta Jerotić.

"Imao sam jednu pacijentkinju, oko 40 godina, tri razvoda. Dolazi kod mene i kaže: 'Doktore, ja mislim da je do mene nešto'. Ja je pitam: 'Pa dobro, kakvi su bili muževi?'. Prvi, kaže, alkoholičar, drugi kockar, treći ženskaroš. Kao neka šema. Loši izbori koji se ponavljaju, a iz njih ništa ne učimo."

