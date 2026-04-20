U vremenu kada cene odeće rastu, a kvalitet često opada, mnogi građani traže jednostavne i pristupačne načine da produže vek svojih omiljenih komada garderobe. Jedan neobičan trik poslednjih dana privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama i to s dobrim razlogom.

Naime, reč je o metodi koja navodno može obnoviti ispucale ili rastegnute printove na majicama, i to uz pomoć sredstva koje većina ljudi već ima kod kuće -acetona, odnosno sredstva za skidanje laka za nokte.

Prema brojnim korisnicima koji su isprobali ovu metodu, dovoljno je uzeti komadić vate, natopiti ga malom količinom acetona i lagano tapkati po oštećenim delovima printa. Već nakon nekoliko sekundi, tvrde, površina počinje da izgleda zaglađenije, a pukotine se vizuelno "stapaju", dajući utisak kao da je majica gotovo nova.

Kako deluje?

Stručnjaci objašnjavaju da aceton deluje kao blagi rastvarač koji može da omekša površinski sloj plastificiranog printa. Na taj način dolazi do privremenog "spajanja" ispucalih delova, što rezultira glađim izgledom.

Ipak, iako trik zvuči jednostavno i efikasno, važno je naglasiti da se preporučuje oprez. Prekomerna količina acetona može da ošteti tkaninu ili dodatno uništi print, posebno kod osetljivijih materijala.

Stručnjaci savetuju da se metoda testira na manje vidljivom delu majice, da se koristi minimalna količina acetona i da se izbegava trljanje, jer lagano tapkanje daje najbolje rezultate.

(Kurir.rs/Blic)

