Čuveni sveštenikOtac Predrag Popović javno je govorio o običaju koji, prema njegovim rečima, i dalje postoji u pojedinim sredinama, a koji smatra duboko pogrešnim, ponižavajućim i nedostojnim hrišćanskog poimanja braka. Reč je o praksi da se devojka primi u kuću pre crkvenog venčanja, kako bi porodica budućeg muža „proverila“ da li može da ostane trudna, pa tek onda razmatrala brak.

Otac Predrag ovakav odnos prema devojci opisuje kao svojevrsni „probni rad“, upozoravajući da se na taj način jedna osoba svodi na sredstvo za rađanje, dok se brak pretvara u trgovinu i pogodbu, umesto da ostane zajednica ljubavi, poverenja i poštovanja.

Govoreći o toj temi, istakao je da dete, prema hrišćanskom učenju, jeste dar i blagoslov od Boga, ali nikako ne sme da bude uslov za sklapanje Svete tajne braka.

Otac Predrag Popović

Sveštenik otvoreno progovorio o običaju koji ga je zgrozio

Otac Predrag Popović ispričao je da se sa ovakvom praksom susretao više puta i da ga je svaki put iznova potresala lakoća sa kojom pojedini ljudi govore o tako ozbiljnoj i bolnoj temi.

Kako je naveo, u jednoj situaciji direktno je pitao zašto se mladi još ne venčavaju, a odgovor koji je dobio ostavio ga je bez reči.

Ima ovde običaj, to sam vid'o mnogo puta... mlada došla u kuću..., pa pitam: 'Zašto se vi ne venčate?'

'Pa polako oče...'

mlada, naravno, ne progovara, nego odma' odgovara svekrva - '...Da vidimo da l' je noseća! Da l' mož' da ostane trudna...'

Šokiran tim odgovorom, sveštenik je, kako kaže, odmah reagovao.

MOLIM?!

'Pa...' - kaže - '...neka ih, polako, ima vremena, znaš, neka budu zajedno, pa ako ona ostane u drugome stanju će da prave venčanje, zajedno, odjednom i krštenje, odjedanput...'



„Primili ste nečiju ćerku na probni rad“

U nastavku svog obraćanja, Otac Predrag je veoma oštro opisao ono što vidi kao suštinu takvog ponašanja. Njegove reči bile su direktne i bez ublažavanja, jer je želeo da ukaže koliko je, po njegovom mišljenju, takav odnos prema devojci nepravedan i neljudski.

Rekoh: 'Znate li Vi, gospođo, da zbog toga, ne tako davno, gubila se glava? Zbog takvih reči što ste sada rekli...'

'Pa šta sam rekla?!' - prisetio se Otac.

Zatim je objasnio kako je toj ženi pokušao da predoči težinu onoga što govori.

- Primili ste nečiju kćerku u Vašu kuću na 'probni rad': da dođe malo, da je malo moj sin proba ovde, da vidi da l' će da ostane trudna, ako ne ostane trudna, e znaš šta, ova ti nije nikakva, ova ti je ovo-ono, nek ide ona svojoj kući! - rekao je Otac toj svekrvi i pitao je da li baš tako treba.

Brak nije trgovina, a žena nije sredstvo

Prema rečima Oca Predraga Popovića, ovakav stav predstavlja ozbiljno ponižavanje žene i potpuno pogrešno razumevanje smisla braka. On upozorava da se u takvim situacijama osoba svodi na objekat procene, dok se brak, koji bi trebalo da bude zajednica ljubavi i zajedničkog života, pretvara u interesni odnos.

Upravo zato naglašava da suština hrišćanskog braka nikada ne može da bude puka sposobnost rađanja, već ljubav, žrtva, vernost i spremnost da se život deli i u radosti i u teškoćama.

Dete, kako ističe, jeste nagrada i blagoslov od Boga, ali ne i uslov bez kojeg brak gubi smisao.

Podsetio i na primere iz Svetog pisma

Da bi dodatno objasnio svoj stav, Otac Predrag se pozvao i na primere iz Svetog pisma, podsećajući da ni u najvažnijim biblijskim pričama brak nije bio uslovljen potomstvom.

Posebno je izdvojio Avrama i Saru, koji dugo nisu mogli da imaju dece, ali zbog toga nisu raskidali svoju zajednicu niti su jedno drugo odbacivali. Takođe je pomenuo i Zahariju, koji je tek u starosti dobio Jovana Krstitelja.

- Šta su Avram i Sara trebali: da se razvedu, da ne budu jedno s drugim? - zapitao se sveštenik.

Na taj način želeo je da ukaže da se vrednost zajednice ne meri samo onim što iz nje nastane, već i onim što supružnici jesu jedno drugome.

Potresna priča o ženi vraćenoj posle dve godine braka

U svom obraćanju Otac Predrag je preneo i još jednu priču koja ga je, kako se može zaključiti, duboko pogodila. Reč je o slučaju muškarca koji je, pod pritiskom svoje majke, vratio suprugu njenoj porodici nakon dve godine braka, zato što nije rodila dete.

Prema njegovim rečima, majka je sinu rekla:

Znaš šta, sine, ova ne mož' da ti rodi dete, ova jalova, uzmi ti to lepo vrati!

Ta rečenica, gruba i surova, prema njegovom viđenju najbolje pokazuje koliko se u pojedinim sredinama i dalje opstaje u opasnom obrascu u kojem se žena meri isključivo kroz majčinstvo, a njeno dostojanstvo zanemaruje.

„To je nečije dete“

Na kraju svog izlaganja, Otac Predrag Popović uputio je apel na savest, empatiju i osnovnu ljudsku pristojnost. Podsetio je da svaka žena koju neko prima u kuću, procenjuje ili odbacuje, nije samo „nečija snaha“ ili „nečija žena“, već pre svega nečije dete.

Upravo u toj rečenici sažeo je suštinu svoje poruke.

To je nečije dete! Kako možeš da nemaš osećaj tako prema nekome?! Imaćeš i ti kćerku sutra, pa će sutra tako neko tu tvoju kćerku ili unuku neko da vrati, pa ćeš da se setiš...

Video: Otac PRedrag sa suprugom na koncertu Lexington benda