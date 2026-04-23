Ajlin Mekgil Foks, majka četvoro dece, već sedam godina vodi tešku borbu sa čak tri karcinoma povezana sa HPV-om, virusom koji se prenosi seksualnim putem i koji se dovodi u vezu sa gotovo svim slučajevima raka grlića materice, većinom analnih karcinoma i delom karcinoma vulve. Njena priča danas služi kao snažno upozorenje koliko posledice ove infekcije mogu biti ozbiljne.

Posle saznanja o prevari odmah otišla na testiranje

Tek nešto više od 50,000 dece i mladih primilo HPV vakcinu

Nakon što je 2017. godine saznala za neverstvo supruga, sa kojim je bila u braku skoro tri decenije, Ajlin je odmah uradila testiranje na polno prenosive infekcije. U početku su nalazi za sifilis, gonoreju i HIV bili negativni, ali je godinu dana kasnije, tokom rutinskog Papa testa, saznala da je pozitivna na HPV, virus koji nije deo osnovnog STI skrininga.

Ubrzo su usledile tri teške dijagnoze

Samo dva meseca nakon što je otkriven HPV, dijagnostikovan joj je rak vulve. Ubrzo je usledila i dijagnoza raka grlića materice, dok je pet godina posle prve HPV dijagnoze saznala da ima i analni karcinom. Istraživanja pokazuju da osobe koje su već imale jedan karcinom povezan sa HPV-om imaju povećan rizik da razviju i drugi.

Godinama prolazi kroz teške i bolne tretmane

Tokom poslednjih sedam godina Ajlin Mekgil Foks prošla je kroz različite terapije. Zbog raka grlića materice urađena joj je histerektomija, a zbog prekanceroznih promena redovno prolazi kroz bolne laserske procedure i uklanjanje kože na vulvi i u analnom kanalu. Iako ne može sa sigurnošću da zna kada se zarazila, stručnjaci upozoravaju da pojedini tipovi HPV-a mogu godinama, pa i decenijama, da miruju u organizmu, iako se veliki broj infekcija povuče spontano za godinu do dve.

HPV se povezuje sa više vrsta raka

HPV se ne dovodi u vezu samo sa rakom grlića materice. Ovaj virus povezan je i sa karcinomima anusa, vulve, vagine, penisa, kao i pojedinim karcinomima glave i vrata, uključujući i orofarinks. Američka Agencija za hranu i lekove navodi da vakcina Gardasil 9 štiti od HPV tipova koji izazivaju više oblika karcinoma i prekanceroznih promena.

Danas otvoreno govori o bolesti i rušenju tabua

Ajlin sada koristi svoje iskustvo kako bi druge upozorila na važnost prevencije i informisanja. Govoreći za „Tampa Bay Times“, poručila je:

„Kada ljudima kažem da imam analni rak, kažem: 'To je kako jeste'“, rekla je Foks za Tampa Bej Tajms. „Hajde da pričamo o vulvama, anusu i grliću materice. Hajde da uklonimo stigmu i tajnoviti jezik za suočavanje sa tim.“

Dodala je da ne bi oklevala da primi HPV vakcinu danas da je tada znala ono što zna sada.

„Ako se to može desiti udatoj ženi od 30 godina, onda se može desiti bilo kome.“

Vakcina može sprečiti veliki broj ozbiljnih ishoda

Kada je HPV vakcina postala dostupna 2006. godine, Ajlin kaže da nije mnogo razmišljala o tome jer je već bila udata i imala decu. Danas se vakcina rutinski preporučuje deci uzrasta od 11 i 12 godina, može se dati već sa devet godina, a od 2018. godine je odobrena za osobe uzrasta od 27 do 45 godina, uz prethodni razgovor sa lekarom o prednostima i mogućim ograničenjima.

Veoma rasprostranjen virus koji mnogi ni ne primete

Stručnjaci upozoravaju da će se gotovo svi seksualno aktivni ljudi tokom života susresti sa HPV-om, jer je reč o veoma zaraznom virusu koji se prenosi intimnim kontaktom. Kod mnogih infekcija prolazi bez simptoma i nestaje sama od sebe, ali kod manjeg broja ljudi može da dovede do razvoja karcinoma. Nacionalni institut za rak SAD procenjuje da HPV u Sjedinjenim Državama izazove desetine hiljada slučajeva raka godišnje.

