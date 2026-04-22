Recept za priganice: Tradicionalno jelo koje vole sve generacije!
Priganice su mekane, vazdušaste loptice od dizanog testa koje se prže u dubokom ulju ili masti. Isprobajte ovaj recept i uživajte u tradicionalnom specijalitetu.
Najčešće se služe tople uz sir, kajmak, med ili džem, a kašika rakije u testu pomaže da budu mekše i da ne upijaju mnogo masnoće.
Sastojci:
500 g glatkog brašna
20 g svežeg kvasca ili 7 g suvog
1 kašičica šećera
1 kašičica soli
oko 300 ml mlake vode
1 kašika rakije (lozovača ili šljivovica)
Ulje ili mast za prženje
Priprema:
U malo mlake vode dodajte kvasac, šećer i kašiku brašna. Ostavite 5-10 minuta da zapeni.
U većoj posudi pomešajte brašno i so. Dodajte nadošli kvasac, rakiju i postepeno mlaku vodu.
Testo treba da bude mekše, skoro lepljivo. Dobro ga izradite varjačom ili rukom 5–10 minuta, dok ne postane glatko i elastično.
Pokrijte krpom i ostavite da naraste oko 45-60 minuta, dok ne udvostruči volumen.
U dubljoj šerpi zagrejte veću količinu ulja (ili masti) na srednje jakoj temperaturi.
Kašikom ili rukom (nakvašenom vodom) uzimajte manje komade testa i spuštajte u vrelo ulje.
Pržite 2-3 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Okrećite ih tokom prženja da ravnomerno porumene.
Vadite ih na papirni ubrus da upiju višak masnoće.
Priganice se služe tople uz:
- domaći sir ili kajmak
- med ili džem
- posute šećerom u prahu
