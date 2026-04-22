Priganice su mekane, vazdušaste loptice od dizanog testa koje se prže u dubokom ulju ili masti. Isprobajte ovaj recept i uživajte u tradicionalnom specijalitetu.

Najčešće se služe tople uz sir, kajmak, med ili džem, a kašika rakije u testu pomaže da budu mekše i da ne upijaju mnogo masnoće.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

20 g svežeg kvasca ili 7 g suvog

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

oko 300 ml mlake vode

1 kašika rakije (lozovača ili šljivovica)

Ulje ili mast za prženje

Priganice

Priprema:

U malo mlake vode dodajte kvasac, šećer i kašiku brašna. Ostavite 5-10 minuta da zapeni.

U većoj posudi pomešajte brašno i so. Dodajte nadošli kvasac, rakiju i postepeno mlaku vodu.

Testo treba da bude mekše, skoro lepljivo. Dobro ga izradite varjačom ili rukom 5–10 minuta, dok ne postane glatko i elastično.

Pokrijte krpom i ostavite da naraste oko 45-60 minuta, dok ne udvostruči volumen.

U dubljoj šerpi zagrejte veću količinu ulja (ili masti) na srednje jakoj temperaturi.

Kašikom ili rukom (nakvašenom vodom) uzimajte manje komade testa i spuštajte u vrelo ulje.

Pržite 2-3 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Okrećite ih tokom prženja da ravnomerno porumene.

Vadite ih na papirni ubrus da upiju višak masnoće.

Priganice se služe tople uz:

- domaći sir ili kajmak

- med ili džem

- posute šećerom u prahu

