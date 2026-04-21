Krpeljisu u punoj sezoni, pa vlasnici pasa sve češće traže blaže i prirodne načine zaštite svojih ljubimaca umesto klasičnih hemijskih preparata. Iako su krpelji opasni jer mogu preneti ozbiljne bolesti, postoji niz jednostavnih rešenja koja se mogu primeniti i kod kuće.

Prirodna zaštita najčešće se zasniva na sastojcima poput citrusa, jabukovog sirćeta, kokosovog ulja, belog luka, kamilice i različitih eteričnih ulja. Ovi sastojci se koriste kao sprejevi, dodaci u ishrani ili preparati za negu dlake, a cilj im je da odbiju krpelje i smanje rizik od njihovog zadržavanja na psu.

Krpelji Foto: Shutterstock

Pored toga, često se koristi i dijatomejska zemlja kao prirodni prah koji deluje protiv parazita, kao i razne domaće mešavine na bazi biljnih ulja.

Ideja ovakvog pristupa je da se pas zaštiti na što prirodniji način, bez jakih hemikalija.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da nijedna metoda nije potpuno dovoljna sama za sebe, pa je ključ redovna provera psa, održavanje čistoće okoline i dobra preventiva tokom šetnji u prirodi.

