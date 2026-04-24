Jedna devojka odlučila je da proveri koliko je njen partner veran, pa je angažovala influenserku Madelin da ga stavi na iskušenje. Kako je tvrdila, njen dečko je poznati NBA košarkaš, a ono što je usledilo pokazalo je ne samo da je pao na testu, već i da ima krajnje problematičan pogled na svoju vezu.

Madelin već neko vreme na društvenim mrežama nudi uslugu takozvanog „testa vernosti“, namenjenu ljudima koji sumnjaju da ih partner vara ili da bi to učinio čim mu se ukaže prilika. Ovog puta, kako je ispričala, javila joj se devojka sa posebno intrigantnom pričom.

Sumnjala je u dečka, pa angažovala influenserku

U videu koji je objavila, Madelin je pokazala poruku klijentkinje koja joj se obratila sa neobičnim zahtevom.

„Imam ludu priču za vas“, započela je influenserka, a zatim prikazala poruku koja je glasila:

„Zdravo! Videla sam tvoje TikTok videe i zanima me da li bi mogla da kontaktiraš mog dečka.“

Devojka je zatim objasnila zašto misli da bi slučaj mogao biti zanimljiv.

„Mislim da bi te moglo zanimati jer se radi o poznatom profesionalnom sportisti, a ti si savršen/a za to!“

Kako je navela, njen partner je NBA igrač, čiji identitet i klub nisu otkriveni. Dodala je da sezona počinje za nekoliko nedelja, pa ju je zanimalo da li bi pristao da se vidi sa drugom devojkom kada bude igrao u Los Anđelesu.

Poruka na Instagramu je bila dovoljna

Medlin je pristala i kontaktirala ga putem Instagrama jednostavnom, ali direktnom porukom:

„Zdravo! Ne znam da li ćeš ovo uopšte videti, ali te pratim već dugo i sviđaš mi se.“

Na njeno iznenađenje, odgovor je brzo stigao.

„Jesi li obožavalac? Odakle si?“ pitao ju je košarkaš.

Kada mu je rekla da je iz Los Anđelesa, on joj je odmah poslao svoj privatni broj telefona, što je njihovu komunikaciju podiglo na viši nivo.

Pozvao ju je na selfi i odmah predložio sastanak

Nakon toga mu je poslala poruku:

„Ćao, ja sam Madelin sa Instagrama.“

Košarkaš je potom zamolio da mu pošalje selfi na kojem pokazuje dva prsta, očigledno da bi potvrdio da je u pitanju prava osoba. Kada je dobio fotografiju, njegov odgovor je bio veoma direktan.

„Mala, sjajna si.“

Nije se tu zaustavio. Brzo ju je pozvao da se nađu posle utakmice.

„O, Bože, naravno da bih!“, odgovorila mu je Madelin, a zatim ga je pitala gde bi trebalo da se nađu.

Pozvao je i na žurku posle utakmice

Košarkaš je potom otišao korak dalje i pozvao je na žurku posle utakmice.

„Biće dobra žurka“, napisao joj je.

Madelin je nastavila razgovor, pokušavajući da sazna više.

„Stvarno? Zvuči zanimljivo... kakva zabava?“, pitala ga je.

Pošto neko vreme nije odgovarao, odlučila je da mu pošalje još jednu poruku i da mu da priliku da se povuče.

Njegov odgovor o devojci je bio šokantan

U sledećoj poruci, direktno ga je suočila sa onim što je najvažnije.

„Čekaj... zar nemaš devojku?“, pitala ga je.

Odgovor koji je dobila bio je, prema njenim rečima, potpuno poražavajući.

„Ona zna da važe drugačija pravila kada sam na putu“, napisao je. „Opusti se. Pozovi posle utakmice.“

Ta poruka je bila trenutak kada je postalo jasno da test ne samo da pokazuje spremnost na varanje, već i stav koji je dodatno povredio njegovu partnerku.

Sve je prenela njegovoj devojci

Medlin je potom poslala snimke prepiske njegovoj devojci, koja je tako dobila potvrdu svojih sumnji.

Kako je influenserka objasnila, devojka je videla koliko brzo i lako je pristao da se dopisuju i sastaju, i rekla je da to jednostavno nije prihvatljivo.

Nakon toga, Medlin je rekla da je njen posao završen i da je odmah blokirala i njegov broj i profil.

