Sezona venčanja je u punom jeku, a izbor garderobe za ovakve događaje često ume da bude pravi izazov. Iako mladenci danas sve češće postavljaju pravila oblačenja, neka nepisana pravila postoje već decenijama. Ako ne želite da izazovete neprijatne situacije ili skrenete pažnju na pogrešan način, važno je da ih ispoštujete.

Jedno od najčešćih pitanja jeste: da li je u redu nositi crvenu boju na svadbi? Odgovor bi vas mogao iznenaditi.

Zašto se crvena boja smatra neprimerenom na svadbi

Ako ste planirali da zablistate u crvenom, možda bi trebalo da razmislite još jednom. Prema raširenom verovanju, nošenje crvene boje na svadbi može poslati pogrešnu poruku – da gost ima ili je imao intiman odnos sa mladoženjom.

Iako ovo zvuči kao mit ili bapska priča, mnogi i dalje pridaju značaj ovoj simbolici. Crvena boja se često povezuje sa strašću, privlačnošću i dominantnim izgledom, što može delovati neprikladno na događaju gde pažnja treba da bude usmerena na mladence.

Kulturne razlike: gde je crvena zapravo poželjna

Važno je naglasiti da simbolika boja nije univerzalna. U kulturama poput indijske, kineske ili u nekim južnoazijskim muslimanskim zajednicama, crvena boja simbolizuje sreću, blagostanje i radost. U tim tradicijama, mlade često nose crvene venčanice.

Međutim, u zapadnim kulturama – pa i kod nas – ovo značenje se potpuno razlikuje, zbog čega se razvilo verovanje da crvenu treba izbegavati na svadbama.

Najbolje je nositi pastelne boje Foto: Adam van Bunnens / Alamy / Profimedia

Koje boje gosti treba da izbegavaju

Većina gostiju zna da bela boja nije prikladna, jer je rezervisana za mladu. Međutim, sve češće se ističe da ni crvena nije najbolji izbor. Pored toga, mnogi smatraju da ni crna boja nije idealna, naročito ako imate važnu ulogu poput kume.

Najsigurniji izbor su neutralne, pastelne ili elegantne tonirane boje koje neće skretati pažnju sa mladenaca.

Mišljenja sa društvenih mreža: podeljena publika

Diskusija o ovoj temi često se vodi i na internetu. Neki smatraju da je crvena jednostavno previše upadljiva za svadbu, dok drugi veruju u pomenuto simbolično značenje.

„Oduvek sam mislio da ne treba nositi crveno, jer je previše nametljivo.“

„Crvena je jedina boja koja se više ističe od bele.“

„Nisam znao za ovo, ali ima smisla.“

S druge strane, ima i onih koji odbacuju ova pravila kao zastarela i bez realnog osnova.

VIDEO: Venčanje Srbina i Ugađanke