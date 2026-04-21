Gladiole u dvorištu u punom cvatu, posađene kao ukrasno cveće za kuću i baštu.

Gladiole su među omiljenim baštenskim cvetovima jer svojim visokim stabljikama i raskošnim cvetovima lako unose boju i eleganciju u svako dvorište. Iako deluju veoma dekorativno i bogato, njihovo gajenje nije komplikovano ako se ispoštuju osnovna pravila sadnje i nege.

Za one koji žele gladiole za kuću, odnosno za sopstveno dvorište, baštu ili za sečenje cvetova za vazu, najvažnije je da znaju kada se sade, kakvo zemljište im odgovara i kako da ih zaštite tokom rasta.

Kada se sade gladiole

Lukovica spremna za sadnju Foto: Olga Seyfutdinova / Alamy / Profimedia

Gladiole se najčešće sade u proleće, kada prođe opasnost od jačih mrazeva. Sadnja obično počinje od sredine marta i može da traje sve do sredine maja.

Ako želite da vam gladiole cvetaju duže i da ne procvetaju sve odjednom, lukovice možete saditi postepeno, u razmacima. Tako ćete produžiti period cvetanja u dvorištu i duže uživati u njihovim cvetovima.

Gde je najbolje posaditi gladiole

Ovom cveću najviše odgovara sunčano mesto, zaklonjeno od jakog vetra. Pošto gladiole razvijaju visoke cvetne drške, važno je da budu na mestu gde ih vetar neće lako oboriti.

Gladiole u dvorištu u punom cvatu, posađene kao ukrasno cveće za kuću i baštu. Foto: Alexander Shapovalov / Alamy / Profimedia

Zemljište treba da bude rastresito, propusno i umereno plodno. Nije dobro da se voda dugo zadržava oko lukovica, jer to može dovesti do truljenja.

Kako se sade lukovice

Dubina sadnje zavisi od veličine lukovice. Krupnije lukovice sade se dublje, najčešće oko 10 do 15 centimetara, dok se sitnije mogu saditi nešto pliće.

Lukovice se najčešće sade u redove ili u grupama, u zavisnosti od toga kakav izgled želite u bašti. Ako ih sadite uz ogradu, stazu ili zid, mogu dati veoma lep dekorativni efekat.

Kako da gladiole lepo cvetaju

Da bi gladiole dale krupne i lepe cvetove, važno je da imaju dovoljno svetlosti, ali i redovno zalivanje u periodu rasta. Zemlja ne treba da bude ni potpuno suva, ni previše natopljena.

Gladiole u dvorištu u punom cvatu, posađene kao ukrasno cveće za kuću i baštu. Foto: A.D.Fletcher / Alamy / Profimedia

Tokom razvoja biljke korisno je i povremeno prihranjivanje, posebno ako želite snažnije stabljike i bogatije cvetanje. Pošto gladiole imaju visoke cvetne drške, kod viših sorti nekad je potrebno i blago oslanjanje uz štapić ili potporu.

Na šta treba obratiti pažnju

Lukovice gladiola osetljive su na pojedine bolesti i štetočine, pa je dobro da se pre sadnje pregledaju i sade samo zdravi primerci. Takođe, nije preporučljivo da se gladiole svake godine sade na isto mesto.

Ako primetite promene na listovima, slabiji rast ili propadanje biljke, moguće je da je u pitanju bolest ili štetočina, pa tada treba reagovati na vreme.

Gladiole su odlične i za vazu

Jedna od najvećih prednosti gladiola jeste to što su prelepe i kao rezan cvet. Kada procvetaju, mogu se seći i unositi u kuću, gde u vazi ostavljaju veoma lep utisak.

Zbog toga su odličan izbor za sve koji žele da im dvorište bude puno boja, ali i da u domu imaju sveže cveće iz sopstvene bašte.

