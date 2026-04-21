Zelena salata je jedna od najlakših biljaka za uzgoj u kućnim uslovima. Ne traži mnogo prostora, brzo raste i odličan je izbor za male bašte, dvorišta, pa čak i za veće žardinjere. Ako želite da imate svežu, domaću salatu pri ruci, dovoljno je da ispoštujete nekoliko osnovnih pravila.

Kada je najbolje da je sadite

Za zelenu salatu najviše odgovaraju umerenije temperature, pa je najbolje saditi je u proleće ili u jesen. Možete da je sejete postepeno, na svakih desetak dana, kako vam ne bi sva stigla odjednom.

zelena salata Foto: Gabriel Soler Tomasella / Alamy / Profimedia

U maloj bašti to je posebno praktično, jer ćete duže imati sveže listove za branje.

Gde salata najbolje uspeva

Salata voli svetlo mesto, ali ne i prejako sunce tokom najvećih vrućina. Najbolje uspeva na mestu koje ima dosta svetlosti, ali gde zemlja ne presušuje brzo.

Ako imate malu baštu, birajte deo koji je pregledan i lak za zalivanje, jer je kod salate upravo vlaga jedan od najvažnijih uslova.

Kakva zemlja joj prija

Najbolje uspeva u rastresitoj i plodnoj zemlji. Važno je da zemlja ne bude tvrda i zbijena, ali ni previše mokra. Ako se voda dugo zadržava, koren može da strada. Pre sadnje dovoljno je da zemlju usitnite, očistite od korova i po potrebi dodate malo komposta.

Kako se seje

zelena salata Foto: Jörg Lorenz / Alamy / Profimedia

Seme zelene salate je sitno, pa se seje plitko. Nema potrebe da ga zatrpavate duboko. Posle setve zemlju samo lagano zalijte da se seme ne pomeri.

Ako seje previše gusto, biljke će kasnije smetati jedna drugoj, zato je bolje da ostavite malo prostora da salata može lepo da se razvije.

Trik da zelena salata duže traje i bolje uspe

Jedan od najboljih trikova za zelenu salatu u maloj bašti jeste da je ne sejete svu odjednom. Posejte manju količinu, pa posle 7 do 10 dana još jednu turu. Tako vam salata neće stići sva u isto vreme, već ćete duže imati sveže listove za branje.

Zalivanje je pola uspeha

Salata traži redovno zalivanje, jer bez dovoljno vode listovi brzo postaju tvrđi i manje sočni. Zemlja treba da bude blago vlažna, ali ne natopljena. U malim baštama to je lakše kontrolisati, pa salata upravo zato često vrlo lepo uspeva u kućnim uslovima.

Kako da vam salata bude lepa i nežna

zelena salata Foto: Virginija Vaidakaviciene / Panthermedia / Profimedia

Ako želite mekane i ukusne listove, nemojte čekati da previše preraste. Najlepša je kada se bere na vreme, dok je još sveža i mlada.

Takođe, ako dođu veliki topli dani, salata može brže da ode u cvet, pa je zato bolje da je sadite ranije ili da joj obezbedite malo zaklona od najjačeg sunca.

Odlična je i za početnike

Za sve koji tek uređuju malu baštu, zelena salata je sjajan početak. Nije zahtevna, brzo daje rezultat i ne traži mnogo prostora ni komplikovanu negu.

