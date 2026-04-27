Redovno konzumiranje ovakvih obroka povezano je sa boljim zdravljem i manjim rizikom od hroničnih bolesti. Mediteranski način ishrane, sličan ovom, povezuje se i sa dužim životnim vekom. Zato je vreme da uvedete u svoju rutinu jednostavno, ali izuzetno hranljivo jelo iz srca Sardinije, koja je označena kao Plava zona. Porodica Melis, poznata kao najdugovečnija na svetu, svakodnevno je jela ovu supu i zajedno doživela više od 800 godina.

Njihova supa, nalik klasičnoj italijanskoj minestrone, postala je simbol vitalnosti i dugovečnosti. Priprema je jednostavna, a sastojci dostupni i zdravi.

Recept za supu dugovečnosti

Isprobajte originalni recept koji kombinuje sezonsko povrće, mahunarke i testeninu.

Potrebni sastojci:

1/2 šolje suvog boba

1/2 šolje suvog pinto pasulja

1/3 šolje leblebija

7 kašika maslinovog ulja

1 glavica luka

2 šargarepe

2 štapića celera

2 kašičice belog luka

1 konzerva pelata

3 krompira

1 i 1/2 šolje komorača

1/4 šolje peršuna

svež bosiljak

2/3 šolje sitne testenine

so i biber

narendani sir po želji

Supa za dugovečnost Foto: Shutterstock

Priprema:

Potopite mahunarke nekoliko sati, zatim ih procedite. Na maslinovom ulju propržite luk, šargarepu i celer. Dodajte beli luk, paradajz, krompir, komorač, začine i mahunarke.

Nalijte vodu i kuvajte dok sve ne omekša. Pred kraj dodajte testeninu i kuvajte još kratko. Po potrebi dolijte vodu kako biste dobili željenu gustinu.

Pred serviranje dodajte maslinovo ulje i pospite rendanim sirom.

Dugovečnost nije samo stvar ishrane

Ipak, ne oslanjajte se samo na ishranu. Dugovečnost stanovnika Plavih zona zasniva se i na svakodnevnom kretanju, smanjenju stresa i bliskim odnosima sa porodicom.

Kombinujte uravnoteženu ishranu, aktivan život i vreme provedeno sa bližnjima. Upravo taj sklad čini razliku.

Dodajte ovu supu u svoj jelovnik i napravite prvi korak ka zdravijem načinu života. Jednostavna je, zasitna i pruža osećaj topline i balansa koji je danas svima potreban.

(Kurir.rs/net.hr)

