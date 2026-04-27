Recept za supu dugovečnosti: Bila je redovno jelo na trpezi najstarije porodice na svetu, zajedno doživeli više od 800 godina!
Redovno konzumiranje ovakvih obroka povezano je sa boljim zdravljem i manjim rizikom od hroničnih bolesti. Mediteranski način ishrane, sličan ovom, povezuje se i sa dužim životnim vekom. Zato je vreme da uvedete u svoju rutinu jednostavno, ali izuzetno hranljivo jelo iz srca Sardinije, koja je označena kao Plava zona. Porodica Melis, poznata kao najdugovečnija na svetu, svakodnevno je jela ovu supu i zajedno doživela više od 800 godina.
Njihova supa, nalik klasičnoj italijanskoj minestrone, postala je simbol vitalnosti i dugovečnosti. Priprema je jednostavna, a sastojci dostupni i zdravi.
Recept za supu dugovečnosti
Isprobajte originalni recept koji kombinuje sezonsko povrće, mahunarke i testeninu.
Potrebni sastojci:
1/2 šolje suvog boba
1/2 šolje suvog pinto pasulja
1/3 šolje leblebija
7 kašika maslinovog ulja
1 glavica luka
2 šargarepe
2 štapića celera
2 kašičice belog luka
1 konzerva pelata
3 krompira
1 i 1/2 šolje komorača
1/4 šolje peršuna
svež bosiljak
2/3 šolje sitne testenine
so i biber
narendani sir po želji
Priprema:
Potopite mahunarke nekoliko sati, zatim ih procedite. Na maslinovom ulju propržite luk, šargarepu i celer. Dodajte beli luk, paradajz, krompir, komorač, začine i mahunarke.
Nalijte vodu i kuvajte dok sve ne omekša. Pred kraj dodajte testeninu i kuvajte još kratko. Po potrebi dolijte vodu kako biste dobili željenu gustinu.
Pred serviranje dodajte maslinovo ulje i pospite rendanim sirom.
Dugovečnost nije samo stvar ishrane
Ipak, ne oslanjajte se samo na ishranu. Dugovečnost stanovnika Plavih zona zasniva se i na svakodnevnom kretanju, smanjenju stresa i bliskim odnosima sa porodicom.
Kombinujte uravnoteženu ishranu, aktivan život i vreme provedeno sa bližnjima. Upravo taj sklad čini razliku.
Dodajte ovu supu u svoj jelovnik i napravite prvi korak ka zdravijem načinu života. Jednostavna je, zasitna i pruža osećaj topline i balansa koji je danas svima potreban.
(Kurir.rs/net.hr)
VIDEO: Supa od sočiva: