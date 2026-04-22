Slušaj vest

Ako su vam potrebni saveti za pravilno zalivanje, đubrenje i orezivanje, iznenadiće vas koliko su jednostavni, a vinka će vas ubrzo nagraditi brojnim cvetićima.

Topli dani bude naše terase i dvorišta, a među biljkama koje se gotovo svake godine vraćaju u prvi plan obavezno je i vinka, nežan, ali izdržljiv cvet koji lako uspeva u našim klimatskim uslovima.

Vinka (lat. Catharanthus roseus) potiče s Madagaskara, poznata je i pod nazivom madagaskarski zimzelen, a cenjena je jer dugo cveta i neguje se jednostavno.

Iako deluje krhko, vinka spada u otporne biljke i zapravo je vrlo zahvalna za uzgoj, a potrebno je ispuniti joj nekoliko osnovnih uslova. Ako se poštuju pravila nege ove biljke, vinka može da ostane bujna i prelepa sve do jeseni, i to čak i do sredine oktobra.

Vinka Foto: Sahadat Hossain / Alamy / Profimedia

Kako se neguje vinka? Pravilno zalivanje

Zalivanje je jedna od najvažnijih stavki. Vinka voli umereno vlažno zemljište, ali ne podnosi zadržavanje vode oko korena, jer to može dovesti do truljenja. Najbolje je zalivati je jednom nedeljno, dok u periodima velikih vrućina treba još i češće da joj se pruži voda ili, još bolje, kišnica. Ipak, važno je da se zemlja između dva zalivanja blago prosuši.

Idealna temperatura

Kada je reč o temperaturi, ovoj biljci najviše prijaju umereni uslovi, između 15 i 23 stepena. Iako može da izdrži kratkotrajne ekstreme, dugotrajno izlaganje velikoj vrućini ili hladnoći može ostaviti posledice na njen izgled i razvoj.

Vinka Foto: SAWASSAKORN MUTTAPRAPRUT / Alamy / Profimedia

Đubrenje

Što se tiče prihrane, vinka nije zahtevna. Ako raste u kvalitetnom, hranljivom zemljištu, često joj dodatno đubrivo nije ni potrebno! Ukoliko se ipak odlučite za prihranu, birajte uravnotežene formule i koristite ih u proleće ili sredinom leta, uz oprez jer previše đubriva može da podstakne previše lišća, dok će cvetova biti malo.

Pravilno orezivanje biljke

Redovno orezivanje može da pomogne ovoj biljci da zadrži lep, kompaktan oblik i podstaći će gušći rast. Takođe, vrlo je važno uklanjanje suvih i oštećenih delova jer tako vinka ne troši energiju, a izgleda zdravije i lepše.

Vinka Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Dodatna zaštita za vinku

Ako vinku gajite u bašti, malčiranje može biti od velike koristi. Sloj organskog materijala oko biljke pomaže da se zadrži vlaga u zemljištu i sprečava rast korova, ali je važno da stabljika ostane slobodna.

Pazite na vinku tokom zime!

Iako važi za otpornu biljku, vinka ipak traži dodatnu zaštitu u hladnijim mesecima. Malčiranje korena je posebno važno u područjima gde su zime oštrije, jer pomaže biljci da lakše prebrodi niske temperature i sačuva vitalnost za narednu sezonu.

VIDEO: Koje biljke savršeno uspevaju na istočnom prozoru