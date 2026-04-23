U mnogim slučajevima postoji način da se ukus popravi i vrati ravnoteža ako iskoristite više soli nego što ste planirali. Najvažnije je da se reaguje smireno i da se jelo popravlja postepeno, jer nagle promene mogu napraviti još veći problem.

Prvi korak je da ponovo probate jelo i procenite koliko je zapravo slano. Dok je hrana vruća, ukus često deluje jače nego što zaista jeste, pa je dobro sačekati trenutak i tek onda odlučiti kako da ga korigujete.

Kako spasiti supu, sos ili čorbu

Kod tečnih jela situacija je najjednostavnija. Supa, čorba ili varivo mogu se ublažiti dodavanjem male količine vode ili nezasoljenog bujona. Važno je da se tečnost dodaje malo po malo, uz stalno probanje. Ako jelo zbog toga izgubi jačinu ukusa, kasnije se može još malo kuvati kako bi se ponovo zgusnulo.

Postoji i jedan stari trik koji mnoge domaćice koriste, u jelo se ubaci ceo oljušten krompir i ostavi da se kuva desetak minuta. Krompir upija deo soli i može pomoći da se ukus ublaži. Sličan efekat mogu imati pirinač ili testenina, jer i oni upijaju deo tečnosti i soli.

Kod sosova i namaza često nije potrebno razređivanje, već postizanje boljeg balansa ukusa. Mala količina pavlake, kajmaka ili putera može ublažiti slanost i učiniti ukus prijatnijim.

Ako je reč o paradajz sosu ili slatko-kiselim jelima, ponekad može pomoći nekoliko kapi limunovog soka ili prstohvat šećera. Važno je dodavati vrlo malo i probati posle svake izmene.

Kako popraviti presoljeno meso

Kada su presoljeni mleveno meso, fil ili neko jelo iz rerne, najčešće pomaže dodavanje sastojaka koji nisu začinjeni. To može biti dodatna količina mesa, pire krompira, kuvano povrće ili neka nezasoljena žitarica.

Na taj način se ukupna količina hrane povećava, a koncentracija soli smanjuje. Isti princip važi i kada se jelo posluži uz neutralan prilog, kao što su pirinač, krompir ili testenina.

Šta uraditi ako je presoljena salata

Kod hladnih jela pristup je malo drugačiji. Ako je neki sastojak preslan, ponekad ga je moguće kratko isprati vodom i zatim ponovo začiniti blagim prelivom.

U salatu se takođe mogu dodati sveži sastojci poput povrća, začinskog bilja ili čak voća poput jabuke. Oni pomažu da se ukus izbalansira i smanji osećaj prevelike slanosti.

Najvažnije pravilo u svakoj od ovih situacija jeste da se izmene prave postepeno. Nakon svakog dodatka jelo treba ponovo probati. Na taj način često je moguće spasiti ručak ili večeru bez mnogo komplikacija.

