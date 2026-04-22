Slušaj vest

U poslednje vreme sve više pažnje privlače nepozvani "stanari" u domovima - pauci. Iako su uglavnom bezopasni, mnogi ljudi ih doživljavaju kao neprijatne goste, pa se sve češće traže jednostavni i jeftini načini da ih se drže podalje iz kuće.

Upravo zbog toga popularnost je stekao jedan neobičan trik koji koristi svakodnevno voće – limun. Prema stručnjacima iz kompanije Pest UK, jaki mirisi citrusa mogu biti efikasno sredstvo za odbijanje paukova.

Kako kažu, iako se sirće često koristi kao repelent, mnogi vlasnici domova radije biraju prirodne mirise citrusa poput limuna, limete i narandže.

Limun Foto: Shutterstock

Kako iskoristiti limun

Stručnjaci savetuju da se ovi mirisi mogu koristiti tako što se utrljaju ili naprskaju oko prozorskih dasaka i vrata, kako bi se sprečio ulazak paukova u dom.

Ovu metodu podržava i Shield Pest Control, čiji stručnjaci navode da mirisi citrusa mogu učiniti prostor "nenastanjivim" za paukove.

Kako objašnjavaju, citrusna ulja sadrže jedinjenja poput limonena i citrala, koja deluju kao prirodni repelenti za insekte. Ova jedinjenja, prema njihovim navodima, ometaju senzorne receptore paukova, preopterećuju njihova čula i deluju kao snažan faktor odvraćanja.

Okruženje im postaje neprijatno

Takođe se navodi da citrusno voće može uticati na nervni sistem paukova, zbog čega okruženje za njih postaje neprijatno ili čak štetno. Pored prskanja mešavine sa mirisom limuna, preporučuje se i sušenje kora limuna i njihovo postavljanje u male platnene vrećice po domu.

Lažna crna udovica Foto: Jonesy / Alamy / Profimedia

Popularnost ovog trika raste i zbog njegove niske cene – jedan limun košta malo, što ga čini pristupačnim rešenjem za mnoga domaćinstva.

Širenje lažnih udovica

Ovaj savet dolazi u trenutku kada je britanski NHS prijavio 100 hospitalizacija u 2025. godini kao posledicu "kontakta sa ili toksičnog efekta paukova".

Broj slučajeva je više nego udvostručen u odnosu na 2015. godinu, a stručnjaci upozoravaju da je porast verovatno povezan sa širenjem populacije lažnih udovica.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO:Hotel za insekte