Rešite se upornog korova uz pomoć spreja iz kuhinje: Sve je na prirodnoj bazi i uspeh je zagarantovan
Korov može brzo da naruši izgled travnjaka, dvorišta i bašte, a mnogi izbegavaju jaka hemijska sredstva zbog bezbednosti i štetnog uticaja na okolinu. Ako želite jednostavno i povoljno rešenje, postoji domaći sprej protiv korova koji se pravi od samo tri sastojka koje većina već ima u kuhinji.
Priprema traje svega nekoliko minuta, a može pomoći da dvorište izgleda urednije bez napornog čupanja i skupih preparata.
Kako da očistite dvorište bez agresivne hemije
Korov najčešće izbija između ploča, uz staze, na travnjaku, oko ograda i u cvetnim lejama. Tokom toplijih dana raste još brže, pa uklanjanje ume da postane pravi problem.
Ručno čupanje zahteva vreme i trud, dok mehaničko uklanjanje često daje samo privremene rezultate. Zato mnogi biraju prirodnije i brže metode.
Ovaj sprej nije selektivan, što znači da može oštetiti i druge biljke ako dođe u kontakt sa njima. Zato ga koristite pažljivo i ciljano.
Najpogodniji je za:
- korov između ploča
- ivice staza
- pukotine u betonu
- delove dvorišta bez ukrasnih biljaka
Recept za domaći sprej protiv korova
Za pripremu vam je potrebno:
- 1 litar alkoholnog sirćeta
- 3 kašike soli
- 3 kašike deterdženta za sudove
- bočica sa raspršivačem
Priprema korak po korak
U litar sirćeta dodajte so i mešajte dok se potpuno ne istopi. Nakon toga sipajte deterdžent za sudove i sve dobro sjedinite.
Dobijenu smesu prespite u bočicu sa raspršivačem.
Kako se pravilno koristi
Rastvor prskajte direktno po korovu, naročito po listovima i stabljici. Najbolje rezultate daje kada se nanosi tokom najtoplijeg dela dana, oko podneva. Sunce u kombinaciji sa sirćetom i solju ubrzava isušivanje biljke, pa korov brže propada.
