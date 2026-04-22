Korov može brzo da naruši izgled travnjaka, dvorišta i bašte, a mnogi izbegavaju jaka hemijska sredstva zbog bezbednosti i štetnog uticaja na okolinu. Ako želite jednostavno i povoljno rešenje, postoji domaći sprej protiv korova koji se pravi od samo tri sastojka koje većina već ima u kuhinji.

Priprema traje svega nekoliko minuta, a može pomoći da dvorište izgleda urednije bez napornog čupanja i skupih preparata.

Kako da očistite dvorište bez agresivne hemije

Korov najčešće izbija između ploča, uz staze, na travnjaku, oko ograda i u cvetnim lejama. Tokom toplijih dana raste još brže, pa uklanjanje ume da postane pravi problem.

Ručno čupanje zahteva vreme i trud, dok mehaničko uklanjanje često daje samo privremene rezultate. Zato mnogi biraju prirodnije i brže metode.

Ovaj sprej nije selektivan, što znači da može oštetiti i druge biljke ako dođe u kontakt sa njima. Zato ga koristite pažljivo i ciljano.

Najpogodniji je za:

  • korov između ploča
  • ivice staza
  • pukotine u betonu
  • delove dvorišta bez ukrasnih biljaka

Recept za domaći sprej protiv korova

Za pripremu vam je potrebno:

  • 1 litar alkoholnog sirćeta
  • 3 kašike soli
  • 3 kašike deterdženta za sudove
  • bočica sa raspršivačem

Priprema korak po korak

U litar sirćeta dodajte so i mešajte dok se potpuno ne istopi. Nakon toga sipajte deterdžent za sudove i sve dobro sjedinite.

Dobijenu smesu prespite u bočicu sa raspršivačem.

Kako se pravilno koristi

Rastvor prskajte direktno po korovu, naročito po listovima i stabljici. Najbolje rezultate daje kada se nanosi tokom najtoplijeg dela dana, oko podneva. Sunce u kombinaciji sa sirćetom i solju ubrzava isušivanje biljke, pa korov brže propada.

