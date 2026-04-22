Sezona jagoda je počela, pa će pijace i prodavnice biti prepune ovog omiljenog crvenog voća. Ipak, mnogima se dešava da kupe lepo upakovane jagode, a tek kod kuće shvate da nemaju ni miris ni ukus.

Zbog toga je važno da znate kako da prepoznate sveže i slatke jagode već pri kupovini. Stručnjaci otkrivaju na koje detalje treba obratiti pažnju kako biste svaki put izabrali najbolje plodove.

Kako da prepoznate kvalitetne jagode

Prilikom kupovine birajte jagode koje imaju intenzivnu crvenu boju i čvrstu strukturu. Površina treba da bude sjajna, glatka i ravnomerno obojena.

Posebno obratite pažnju na peteljke . One moraju biti sveže, jarko zelene boje, nikako smeđe, suve ili uvele.

Plod ne bi smeo da bude bled, roze nijanse ili sa mnogo belih delova, jer to često znači da jagoda nije dovoljno sazrela. Miris otkriva da li su jagode slatke

Jedan od najboljih pokazatelja kvaliteta jeste miris. Zrele jagode imaju izražen, prijatan i slatkast miris koji se oseća čim otvorite pakovanje.

Ako jagode nemaju gotovo nikakav miris, velika je verovatnoća da će biti bezukusne.

Da li su manje jagode ukusnije od velikih?

Mnogi veruju da su sitnije jagode slađe, ali stručnjaci tvrde da veličina nije presudna.

Na ukus najviše utiču:

sorta jagode

uslovi uzgoja

vreme branja

koliko brzo su stigle do prodaje

Manji plod ubran u pravom trenutku često će biti ukusniji od velike, ali vodenaste jagode.

Šta obavezno proverite pre kupovine

Nikada ne gledajte samo gornji sloj u pakovanju. Obavezno proverite i dno posudice.

Izbegavajte pakovanja u kojima ima:

buđavih plodova

zgnječenih jagoda

curenja soka

omekšalih ili potamnelih plodova

Jedna pokvarena jagoda može vrlo brzo da uništi ostale.

Kako da jagode duže ostanu sveže

Kada ih donesete kući, prvo izdvojite sve oštećene plodove. Zatim ih operite u mešavini vode i malo sirćeta, pa dobro osušite.

Čuvajte ih u frižideru u posudi koja nije potpuno zatvorena, kako bi vazduh mogao da cirkuliše. Na dno stavite papirni ubrus koji će upiti višak vlage. Na taj način jagode mogu ostati sveže i do sedam dana.

Video: Kako oprati jagode od hemikalija