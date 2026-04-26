Iskusni mesari imaju jedan jednostavan trik da ćevapi ostanu sočni čak i kada stoje pre pečenja, a oni dodaju malo soda bikarbona u mleveno meso.

Kašičica ovog sastojka na kilogram mesa pomaže da se proteini razgrade, pa meso ostaje mekano, sočno i ne isušuje se tokom pečenja.

Pored toga, soda bikarbona doprinosi i blago hrskavoj korici spolja, što poboljšava ukus i teksturu. U kombinaciji sa belim lukom, solju, biberom i malo mineralne vode, dobija se proveren receptkoji koriste i poznate ćevabdžinice. Na ovaj način, ćevapi ostaju kvalitetni i ukusni bez obzira na to kada se peku.