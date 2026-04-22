Krompirova zlatica nestaje iz bašte uz trik naših baka: Prirodni sprej pravi čudo u bašti garantovano
Krompirova zlatica važi za jednu od najupornijih i najgorih štetočina u bašti. Ako se ne reaguje na vreme, može ozbiljno da umanji rod krompira, a u pojedinim slučajevima i potpuno uništi usev.
Nekada su domaćice svakodnevno obilazile baštu, prevrtale svaki list i ručno skupljale zlatice u lonac. Bio je to spor, naporan i neprijatan posao koji se ponavljao danima kako bi se sačuvao rod.
Danas mnogi baštovani u Srbiji sve češće biraju prirodna rešenja umesto jake hemije, a jedan jednostavan recept posebno se izdvojio kao efikasan saveznik protiv ove napasti.
Prirodni sprej protiv krompirove zlatice
Jedan od najpoznatijih trikova među baštovanima jeste rastvor od senfa i sirćeta. Sastojci su jeftini, lako dostupni i često ih već imate u kuhinji.
Ovaj preparat ne uništava odmah sve insekte, ali efikasno odbija odrasle jedinke i pomaže da se smanji broj larvi.
Potrebni sastojci:
- 100 grama senfa u prahu
- 10 litara vode
- 100 mililitara alkoholnog sirćeta
- malo rendanog sapuna ili tečnog sapuna
Kako se priprema
- U vodu dodajte senf u prahu i dobro promešajte. Zatim sipajte sirće i dodajte sapun, pa sve još jednom sjedinite.
- Ostavite da kratko odstoji, a potom poprskajte biljke, posebno donju stranu listova gde se štetočine često zadržavaju.
- Tretman ponavljajte na svakih 5 do 7 dana, a obavezno i posle kiše.
Pepeo kao dodatna zaštita
Drveni pepeo je još jedno starinsko, ali korisno rešenje. Njime možete posuti listove i zemlju oko krompira rano ujutru, dok je prisutna rosa.
Tako se pepeo bolje zadržava na biljci i deluje kao prirodna barijera protiv štetočina.
Dodatna prednost je što pepeo može doprineti kvalitetu zemljišta i poslužiti kao blaga prihrana.
Biljni preparati koji pomažu
Za dodatnu zaštitu mogu poslužiti i prirodni rastvori od:
- ljuske crnog luka
- belog luka
- duvana
Ovi preparati ne daju trenutne rezultate, ali redovnom upotrebom mogu smanjiti broj zlatica u bašti.
Posadite biljke koje teraju štetočine
Iskusni baštovani preporučuju da uz krompir sadite biljke jakog mirisa koje odbijaju insekte.
Najčešći izbor su:
- neven
- kadifica
- beli luk
- korijander
