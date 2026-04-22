Slušaj vest

Krompirova zlatica važi za jednu od najupornijih i najgorih štetočina u bašti. Ako se ne reaguje na vreme, može ozbiljno da umanji rod krompira, a u pojedinim slučajevima i potpuno uništi usev.

Nekada su domaćice svakodnevno obilazile baštu, prevrtale svaki list i ručno skupljale zlatice u lonac. Bio je to spor, naporan i neprijatan posao koji se ponavljao danima kako bi se sačuvao rod.

Danas mnogi baštovani u Srbiji sve češće biraju prirodna rešenja umesto jake hemije, a jedan jednostavan recept posebno se izdvojio kao efikasan saveznik protiv ove napasti.

Krompir u bašti sa listovima koje napada krompirova zlatica Foto: Valery Voennyy / Alamy / Profimedia

Prirodni sprej protiv krompirove zlatice

Jedan od najpoznatijih trikova među baštovanima jeste rastvor od senfa i sirćeta. Sastojci su jeftini, lako dostupni i često ih već imate u kuhinji.

Ovaj preparat ne uništava odmah sve insekte, ali efikasno odbija odrasle jedinke i pomaže da se smanji broj larvi.

Potrebni sastojci:

  • 100 grama senfa u prahu
  • 10 litara vode
  • 100 mililitara alkoholnog sirćeta
  • malo rendanog sapuna ili tečnog sapuna

Kako se priprema

jabukovo sirće
sirće Foto: Profimedia

  • U vodu dodajte senf u prahu i dobro promešajte. Zatim sipajte sirće i dodajte sapun, pa sve još jednom sjedinite.
  • Ostavite da kratko odstoji, a potom poprskajte biljke, posebno donju stranu listova gde se štetočine često zadržavaju.
  • Tretman ponavljajte na svakih 5 do 7 dana, a obavezno i posle kiše.

Pepeo kao dodatna zaštita

Drveni pepeo je još jedno starinsko, ali korisno rešenje. Njime možete posuti listove i zemlju oko krompira rano ujutru, dok je prisutna rosa.

Tako se pepeo bolje zadržava na biljci i deluje kao prirodna barijera protiv štetočina.

Dodatna prednost je što pepeo može doprineti kvalitetu zemljišta i poslužiti kao blaga prihrana.

Biljni preparati koji pomažu

vađenje krompira u bašti
Foto: Anna solovei / Alamy / Profimedia

Za dodatnu zaštitu mogu poslužiti i prirodni rastvori od:

  • ljuske crnog luka
  • belog luka
  • duvana

Ovi preparati ne daju trenutne rezultate, ali redovnom upotrebom mogu smanjiti broj zlatica u bašti.

Posadite biljke koje teraju štetočine

mladi krompir u bašti
Foto: Anna solovei / Alamy / Profimedia

Iskusni baštovani preporučuju da uz krompir sadite biljke jakog mirisa koje odbijaju insekte.

Najčešći izbor su:

  • neven
  • kadifica
  • beli luk
  • korijander
