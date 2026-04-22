Slušaj vest

U svetu gde luksuzni parfemi koštaju i po nekoliko stotina evra, rešenje se krije na – kuhinjskoj polici. Upravo to je otkrila Elizabet Monahan, 24-godišnjakinja iz Kalifornije, i od tada je ljudi stalno pitaju: "Zašto tako lepo mirišeš?"

Vanila kao parfem? Zvuči neobično, ali deluje

Elizabet ovaj jednostavan trik naziva pravim „glow up savetom“, a koristi nešto što većina nas već ima kod kuće – prirodnu aromu vanile.

Pogledajte u galeriji kako ga nanosi:

Devojka ne koristi parfem, već na sebe stavlja ekstrat vanile i miriše prelepo Foto: printscreen/instagram/@ellizabeth.marie

Poznata po svom toplom i slatkastom mirisu, vanila se ne koristi samo u kolačima. Može postati i vaš novi omiljeni parfem – i to za samo 200 dinara!

Kako se koristi vanila kao parfem?

Elizabet koristi ekstrakt madagaskarske vanile, koji direktno nanosi na pulsne tačke – kao što su ručni zglobovi, vrat i iza ušiju.

„Stalno mi prilaze i pitaju zašto mirišem na vanilu,“ kaže ona, ističući da je to njen trik kada ostane bez parfema.

Ceo trik košta manje od 2 evra – bočica ekstrakta iz supermarketa je svega 1,40 funti (oko 200 dinara), što je čini jednom od najjeftinijih zamena za parfem.

Domaći sprej od vanile – recept

Ako više volite sprej umesto direktne primene, možete napraviti svoj:

  • Pomešajte jedan deo prirodnog ekstrakta vanile sa četiri dela vode u bočici sa raspršivačem.
  • Dobro protresite pre svake upotrebe.
  • Za jači miris, povećajte količinu vanile.
Foto: Profimedia

Gde naneti miris za najbolji efekat?

Nanesite ekstrakt na topla mesta na telu – zglobove, vrat, iza ušiju, pa čak i iza kolena. Ta mesta prirodno emituju toplotu i pomažu da se miris ravnomerno širi tokom dana.

Prava vanila, ne imitacija

Jedini uslov da trik zaista deluje jeste da koristite pravi ekstrakt vanile, a ne jeftinu imitaciju. Kako da znate da je prava? Pogledajte sastav na etiketi – trebalo bi da piše vanilla extract ili ekstrakt vanile među prvim sastojcima.

Reakcije na mrežama: „Genijalno!"

Foto: Profimedia

Na TikToku i Instagramu Elizabet je izazvala lavinu pozitivnih komentara.

  • „Ovo sam baš ja kad mi nestane parfem!“, našalila se Hurul Naršira.
  • „Ne mogu da verujem, mislila sam da sam jedina!“, dodala je Šajli Stoks.
Ne propustiteŽenaNanošenje parfema koje garantuje da ćete mirisati ceo dan: Ovo su ekspertski trikovi profesionalnih parfemera
stockphotowomantrytotestnewperfumeinmarket487641163.jpg
ŽenaGreške koje žene svakodnevno prave: Ako vam parfem brzo ispari, evo šta treba da radite
miris shutterstock_2034152309.jpg
ŽenaAko uvek koristite isti parfem, prestanite što pre: Postoje najmanje 3 loše posledice za koje treba da znate!
Devojka plave kose nanosi parfem na ručni zglob
ŽenaOvo su najprodavaniji parfemi u istoriji: Nikad ne izlaze iz mode i slobodno možete da ih kupite ne znajući kako mirišu
Šanel 5
ŽenaOvo je omiljeni parfem Kejt Midlton, a postoji i pristupačna verzija: Mirišite kao princeza svaki dan
kejt midlton profimedia-1021494002.jpg
Pop kulturaOmiljeni parfem Brižit Bardo zavodi i hipnotiše: Star je 136 godina, a miriše moderno kao da je predstavljen juče
Brižit Bardo

 Video: Trik sa vazelinom i parfemom

Vazelin i parfem Izvor: TikTok/leprestige92