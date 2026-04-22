Venčanja su zamišljena kao najsrećniji dan u životu, ali Daniel Kravter upozorila je buduće mlade da ne moraju da kažu „uzimam“ svakoj čašici koja im se ponudi nakon ceremonije. Svog novopečenog supruga stavila je na rani test zaveta „u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti“ nakon što su je na kraju velikog dana bez svesti uneli u vozilo hitne pomoći.

Ova majka jednog deteta udala se za svog partnera Luisa Kravetera, sa kojim je bila u vezi dve godine, trećeg aprila. Kako je ispričala, dan je počeo bez problema u matičnoj službi u Kentu, pre nego što su se pridružili svojih četrdeset gostiju na svadbenom prijemu.

Danie (31) je objasnila kako zbog anksioznosti i stresa uoči venčanja nije uspela ništa da pojede dok se spremala, ali su joj tokom večeri gosti neprestano dodavali pića. Mešala je različite vrste alkohola i tvrdi da se uopšte ne seća koliko je popila, navodeći da je to bila najpijanija noć u njenom životu, koja je kulminirala gubitkom svesti.

Njen suprug Luis pozvao je hitnu pomoć nakon što su gosti primetili da ne reaguje na pozive i dodire. Na sreću, bolničari su utvrdili da je jednostavno bila teško alkoholisana, te nisu morali da je voze u bolnicu. Iako kaže da joj je bilo neprijatno kad se probudila i saznala šta se dogodilo, Daniel sada ceo incident smatra smešnim i zabavnom anegdotom. Jedan od gostiju objavio je snimak večeri na internetu, a video je prikupio više od 41.000 pregleda.

Na snimku se vidi kako gosti piju žestoka pića pre nego što mladu podižu sa stolice, a sledeća scena prikazuje je bez svesti u zadnjem delu vozila hitne pomoći, još uvek u venčanici. Daniel je sama komentarisala snimak rečima:

„O moj Bože, kako prokleto neprijatno“. Nakon što su je odveli kući, porodica joj je ujutru prepričala sve detalje.

„Sve je bilo u najboljem redu, išlo je glatko. Na prijemu su mi stalno dodavali pića, sela sam pored svog mališana i jednostavno me nije bilo. Mora da sam zaspala, ali nisam reagovala. Popila sam puno pića, žestina, svega. Mešala sam različite stvari, a stvarno je trebalo da se držim jednog pića. To se dogodilo u poslednjih pola sata prijema“, ispričala je Daniel.

Priznala je da se osećala užasno i da joj se sve vrtelo u glavi. Kaže da nije nameravala toliko da pije, ali sve pripisuje velikom stresu koji je osećala zbog venčanja. Domaćica u Kentu sada smatra da je ovaj incident na neki način čak i poboljšao venčanje jer se danas svemu može smejati.

„Svi su se smejali. Sledeće jutro su mi sestra i porodica ispričali šta se dogodilo i pomislila sam: 'O moj Bože.' Plesala sam, a onda sam otišla da sednem pored svog sinčića. Sela sam na stolicu i jednostavno se ugasila“, prisetila se. „Moj suprug je takođe smatrao da je smešno, ali i on je poprilično popio. Gledajući unazad, to je učinilo dan boljim, smešno je. Nije uništilo venčanje.“

Na kraju, novopečena supruga ima jasan savet za sve buduće mlade kako bi izbegle njenu sudbinu.

„Poručila bih mladama da jedu dok se spremaju i da ne piju na prazan stomak. Ja nisam mogla ništa da jedem zbog stresa“, zaključila je, dodavši kako je venčanje planirala oko šest meseci nakon što ju je Luis zaprosio posle samo nekoliko meseci veze, iako su se poznavali godinama.