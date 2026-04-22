Meteorolozi najavljuju novi talas zahlađenja, a u pojedinim delovima Srbije već je pao sneg. Sada je pravo vrede da zaštitie useve od mraza i spasite ih od propadanja tokom hladnih dana.

Zaštita voća od mraza obuhvata kombinaciju preventivnih mera i hitnih intervencija. Orošavanje je najefikasniji metod gde se raspršivanjem vode stvara led oko pupoljaka, oslobađajući toplotu i održavajući temperaturu oko 0 stepeni.

Dimljenje je jedna od metoda koje mnogi smatraju korisnim. Stvaranje gustog dima koji sprečava prebrz gubitak toplote zemljišta, ali je manje efikasno od aktivnih metoda. Pravovremena reakcija, obično u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim satima, ključna je za spasavanje roda, savetuju stručnjaci.

Metodom dimljenja povećava se temperatura za 0,5-1,5 stepeni što pri slabijem mrazu može biti dovoljna zaštita. Realizuje se stvaranjem gustih dimnih zavesa paljenjem teško sagorljivih materija. Međutim, kod jačeg mraza ovo nije sigurna zaštita.

Primena veštačke kiše (orošavanje) sprovodi se prskanjem cvetova ili zametnutih plodova vodom, sporo u vidu najfinije izmaglice, kada nastupi kritična temperatura ispod nula stepeni i sve do prestanka te kritične faze. Dejstvom niske temperature voda se brzo smrzava na organima voćaka stvarajući po površini zaštitnu skramicu leda, pri čemu unutrašnje tkivo nije ugroženo hladnoćom i ne dolazi do njegovog izmrzavanja.

